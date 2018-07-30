Как выжить при ядерном взрыве

Да, все мы хотим мирное небо над головой, но лучше быть готовым ко всему – бережёного Бог бережёт.

В настоящее время в мире 5 официальных ядерных держав – РФ, США, Великобритания, Франция и КНР. Также есть ещё 3 страны – неофициальные держатели этого страшного оружия – КНДР, Индия и Пакистан. Всего в мире по разным оценкам насчитывается 15-16 тысяч ядерных боеголовок. Этого вполне хватит, чтобы несколько раз уничтожить старушку-Землю.

Чтобы выжить в случае применения ядерных бомб, важно знать о поражающих факторах. Их пять:



Взрывная волна

Всё, что попадает в эту волну, испытывает на себе мощнейшее воздействие – здания, деревья, автомобили, люди. В кино часто героя просто отбрасывает назад и всё. В действительности взрывная волна способна нанести множественные переломы костей и смертельные повреждения внутренних органов.

Световое излучение

Световая волна моментально вызывает обширные пожары. Если на пути такой волны попадается человек, то он получит, как минимум, ожоги. Если он вздумает посмотреть на вырастающий гриб, то излучение ослепит его навсегда.

Проникающая радиация

В момент самого взрыва исходит мощнейший поток гамма-лучей и нейтронов. Живая ткань разрушается и начинается лучевая болезнь.

Радиоактивное заражение

Вторая волна радиации. Эти вещества медленно оседают на землю по мере того, как рассеивается ядерный гриб. Длится это примерно 10-20 часов в зависимости от метеорологических условий.



Электромагнитный импульс

В момент взрыва ненадолго возникает мощное электромагнитное поле. Оно выводит из строя все электроприборы.

Что делать вначале

Об угрозе вы, вероятно, узнаете по ТВ, радио или по сиренам на улице. Как только вы услышали об опасности, найдите укрытие. Если рядом есть бомбоубежище, то вы счастливчик. Если нет, то спрячьтесь хоть где-то. В идеале это подвал. Если его нет, то подойдёт крепкий стол вдали от окон или чугунная ванна. Если нет ничего подходящего, то станьте в проём двери в несущей стене здания. Если сирена застала вас на улице и нет возможности войти в какое-либо здание, то ищите подземный переход или метро. Если нет вообще ничего, то лягте плашмя на землю в какое-нибудь углубление (траншею или канаву) и накройте голову руками.



Что делать, когда взрывная волна прошла

Если вы пережили взрыв в бомбоубежище или надёжном подвале, то лучше оставаться там как можно дольше, насколько позволяет запас еды и воды. Если вы пережили взрыв в здании или на открытом воздухе, то у вас есть примерно 20 минут чтобы найти крепкое убежище. По возможности смените одежду (спрячьте подальше, теперь это источник радиации) и примите душ, тщательно промывая нос, уши, рот и глаза. В укрытии сидите подольше, минимум сутки. Далее (через несколько дней или хотя бы сутки) собираемся и в путь. Направление должны подсказать по радио.

Что взять с собой

Всё просто – берём запас непортящейся еды примерно на 2 недели и воду (как можно больше). Не забываем про аптечку и радиоприёмник (вероятно, власти что-то будут подсказывать по радио). Также если позволяет рюкзак, берите фонарик с запасом батареек, сменную одежку, простейшие гигиенические средства (мыло), документы (как же без них в России-то?) и деньги (возможно, они ещё будут действовать, в любом случае места занимают не много).



Куда двигаться

Если есть работающий автомобиль, то эвакуируйтесь побыстрее и подальше – для этого по разрушениям постарайтесь определить в какой стороны был взрыв и двигайтесь в обратном направлении. Также ждите, что государство поможет – хотя бы информацией, куда двигаться. По всем правилам выживших должны эвакуировать. Возможно выбираться из города придётся на своих двоих. В это время вокруг будет много радиоактивной пыли – сделайте повязку из мокрой ткани на лицо и бегите, максимально быстро, не отдыхайте. А если отдыхаете, делайте это стоя. Нельзя садиться или ложиться на землю. Ещё избегайте низменностей. Если пойдёт дождь, то дело плохо. Прячьтесь хоть куда-нибудь. На пунктах сбора населения вам должны дать кое-какие медикаменты и снабдить другой одеждой, так как та, которая на вас, уже будет источником опасности.

