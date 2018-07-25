Чем можно заняться в долгой дороге

Долгий путь всегда утомляет, однако можно сделать много полезного, если подойти к этому с умом. Вот классные идеи занятий в дороге:

В самолёте, поезде или автобусе

Мысли о себе и своём будущем

В обычной жизни подчас ритм не позволяет нам остановиться и подумать о том, что действительно важно. Напишите список дел на ближайшие месяцы, год или даже больше. Подумайте о работе, личной жизни, финансах. Также можно подвести итоги какого-то периода, выписать свои достижения и те цели, достичь которых пока не удалось.

Мысли о предстоящем путешествии

Пока вы не добрались до места назначения, можно набросать список мест, обязательных к посещению, составить маршрут, найти необходимые пункты на карте. Также можно почитать историю достопримечательностей – так будет ещё интереснее осматривать их по-настоящему. Также набросайте список родных и близких, кому хотели бы привезти какой-либо подарок или сувенир.



Чтение

Наконец-то у вас появилось время, чтобы приобщиться к сокровищам мировой культуры. Технически для чтения возможностей много – бумажные издания, приложения для планшетов или смартфонов, электронные книги. Возьмите несколько произведений на тот случай, если какое-то из них вам не понравится. Можно выбрать и аудиокниги, главное не заснуть.

Рисование

Если такой тип творчества вам по душе, то самое время немного расслабиться и отдаться этому увлекательному процессу. В средствах ограничений почти нет – краски, цветные карандаши, уголь, ручки, фломастеры…

Музыка

Универсальное занятие – скачайте побольше треков разных направлений, чтобы не было скучно.



Игры

Мы имеем в виду любые игры, в которые можно играть в дороге. При этом оставьте в стороне игровые приложения и прочее. Лучше всё же поиграть в что-то более олдскульное – города (очень актуально во время путешествий), ассоциации, морской бой, виселица, балда, точки, крестики-нолики, шашки, шахматы, целая куча карточных игр и т.д.

Фильмы

Скачиваем фильмы, которое давно хотели посмотреть, на ноутбук или планшет, и время пролетит незаметно.

Порядок в компьютере

Если вы путешествуете с ноутбуком, то это отличная возможность навести в нём порядок – папки и файлы на рабочем столе, загрузки, ненужные программы. Нужные данные лучше рассортировать по папкам. То же самое можно сделать и со смартфоном – почистите его от всего ненужного, просмотрите фотографии, удалив неудачные.



Учение

В дороге отлично идёт учёба. Берём учебники, книги, учебные приложения, скачиваем обучающие видео – просто отличное вложение сил и времени.

Работа

Если специфика вашего труда позволяет работать в дороге, то это просто замечательно – дерзайте, и на свои личные дела останется больше времени.

Разговоры, знакомства

В пути всегда можно завести разговор с попутчиком. В общении с почти незнакомым человек есть определённый шарм – выбор тем просто огромен и всегда можно найти общие интересы.

Мечты

У многих люде й во время путешествий как бы открываются глаза, появляются планы, идеи, мечты, устремления. Обязательно запишите самые удачные мысли.



Наблюдение за миром вокруг

Это особое удовольствие – наблюдать за проносящимся за окном миром. Особенно приятно это делать в незнакомой местности, будь то кишащий людьми город, леса, горы или поля.

Общение по телефону или в соцсетях

Самое время написать давним друзьям, спросить, как у них дела. Теперь-то у вас точно есть время позвонить или написать сообщение в соцсетях или мессенджерах.

Сон

Возьмите с собой маску, беруши и валик под шею. Тогда время в дороге вы потратите на восстановление сил, что тоже здорово.

В машине

Если вы пассажир, то подойдут все предыдущие пункты, а если вы за рулём, то вот чем можно себя занять:



Задушевный разговор

Дальняя дорога настраивает на особый лад. Даже с хорошо знакомым человеком можно обсудить мечты, убеждения, планы, прошлое…

Песни

Пение – это всегда весело. Даже если вы и петь-то не умеете. Тут главное – выход эмоций и веселье, а для этого вокальные данные не нужны.

Аффирмации

Повторяемые мысли создают настроение. Вам вполне по силам настроить себя на нужный лад, и это можно делать всегда и везде, в том числе по дороге, за рулём.



Еда и вода

Всегда можно перекусить – универсальное занятие. Лишь бы ваш приём пищи не был слишком плотным и состоял из полезных продуктов. И ещё – всегда держите в машине питьевую воду.

Спорт

Да, даже сидя в машине можно размяться – сделайте простые упражнения на руки, шею, спину или даже ноги. Можно, например, использовать кистевой эспандер.