Как правильно выбрать музыка для бега

Бег – великолепное занятие, которое позволяет держать организм в тонусе, проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и дарит море удовольствия. Кроме того, это самый доступный вид спорта – в крайнем случае можно вообще заниматься даже босиком.
Многие бегают в наушниках. Профессионалы уверены, что лучше отказаться от этого, а во время бега прислушиваться к пульсу и корректировать темп и технику. Но нам, любителям, простительно – музыка помогает отвлечься от подступающей усталости и продлить тренировку. Вот несколько рекомендаций, как нужно выбирать музыку, чтобы она помогала.
При беге важно учитывать следующие показатели – частота дыхания, частота сердечных сокращений и частота шагов (каденс).
- Каденс и темп трека
Считается, что в тренировочных целях лучше всего делать около 180 шагов в минуту. Этого поможет достичь высокоритмичная музыка. Такая, например.
А можно попробовать вот такую. Она более агрессивная, что дополнительно мотивирует преодолевать себя и свои слабости.
Для новичков можно посоветовать более медленные треки.
- Темп трека и дыхание
Музыка с правильным ритмом поможете держать дыхание в правильном темпе, а плохая наоборот – будет способствовать сбою дыхания. Теорий много. Самая популярная гласит, что для бега в среднем темпе лучше всего подходит такая модель – вдох на два шага и выход на три шага. Треки с bpm 144 как раз укладываются в эту модель дыхания.
Есть и другой вариант – вдох на один шаг, выдох – на два шага. Тут лучше взять музыку с bpm 120. Бит поможет держаться в рамках.
- Темп трека и сердцебиение
Звуковая среда влияет на физиологию достаточно сильно. Потому пульс часто зависит от музыки, которую вы слушаете. Лёгкий бег трусцой должен проходить при пульсе в 120-140 ударов в минуту, и вот примерно какой трек для этого подходит:
В любом случае, пробуйте, экспериментируйте с разными bpm.
-
1 Велосипед нового поколения
-
2 Пикантное чтиво
-
3 Футбольные трофеи
-
4 6 причин играть в видеоигры
-
5 Как теряли девственность знаменитости – 13 рассказов
-
6 Лучшие автомобили Джеймса Бонда – ТОП-7
-
7 10 вещей, которые происходят с телом после смерти
-
8 Как не спать – 15 советов
-
9 10 лучших клипов первой половины 2018 года
-
10 7 отличных книг-путешествий