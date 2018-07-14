Как правильно выбрать музыка для бега

Бег – великолепное занятие, которое позволяет держать организм в тонусе, проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и дарит море удовольствия. Кроме того, это самый доступный вид спорта – в крайнем случае можно вообще заниматься даже босиком.

Многие бегают в наушниках. Профессионалы уверены, что лучше отказаться от этого, а во время бега прислушиваться к пульсу и корректировать темп и технику. Но нам, любителям, простительно – музыка помогает отвлечься от подступающей усталости и продлить тренировку. Вот несколько рекомендаций, как нужно выбирать музыку, чтобы она помогала.

При беге важно учитывать следующие показатели – частота дыхания, частота сердечных сокращений и частота шагов (каденс).

Каденс и темп трека

Считается, что в тренировочных целях лучше всего делать около 180 шагов в минуту. Этого поможет достичь высокоритмичная музыка. Такая, например.



А можно попробовать вот такую. Она более агрессивная, что дополнительно мотивирует преодолевать себя и свои слабости.



Для новичков можно посоветовать более медленные треки.

Темп трека и дыхание

Музыка с правильным ритмом поможете держать дыхание в правильном темпе, а плохая наоборот – будет способствовать сбою дыхания. Теорий много. Самая популярная гласит, что для бега в среднем темпе лучше всего подходит такая модель – вдох на два шага и выход на три шага. Треки с bpm 144 как раз укладываются в эту модель дыхания.

Есть и другой вариант – вдох на один шаг, выдох – на два шага. Тут лучше взять музыку с bpm 120. Бит поможет держаться в рамках.

Темп трека и сердцебиение

Звуковая среда влияет на физиологию достаточно сильно. Потому пульс часто зависит от музыки, которую вы слушаете. Лёгкий бег трусцой должен проходить при пульсе в 120-140 ударов в минуту, и вот примерно какой трек для этого подходит:

В любом случае, пробуйте, экспериментируйте с разными bpm.