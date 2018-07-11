Квас – наше всё! 6 классных рецептов

Прочь кока-колу окаянную и прочие газировки заморские! Чем мучить желудки прескверной водицей американской, мы лучше вспомним предков славных заветы. Точнее не заветы, а рецепты. Вот 6 отличных рецептов приготовления освежающего летнего напитка:
- Квас из хлеба
Ингредиенты:
— Вода – 4 л.
— Сахар – 100 г.
— Ржаной хлеб – 500 г.
Приготовление:
Режем хлеб на кубики и кладём в стеклянную банку. Сыпем 50 г сахара и льём 2 литра тёплой воды. Накрываем банку марлей и оставляет на 2 дня при комнатной температуре. Потом сливаем жидкость, а в хлебную гущу добавляет оставшийся сахар (50 г) и ещё немного хлебных кубиков. Оставляет ещё на сутки. Квас готов – процеживаем, охлаждает и наслаждаемся!
- Квас из овса
Ингредиенты:
— Неочищенный овёс – 250 г.
— Изюм – 10 изюминок.
— Вода – 6 л.
— Сахар – 200 г.
Приготовление:
Перебираем овёс, подпорченные зёрна выбрасываем, оставшийся – промываем. Складываем в банку, добавляем изюм. Заливаем водой (3 литра), добавляем 100 г сахара, перемешиваем и оставляем банку на 4 дня в тёплом месте. Не забудьте накрыть марлей. Получится густой напиток типа киселя – процеживаем. В оставшийся овёс добавляет ещё 100 г сахара и 3 л воды. Оставляем ещё на 4 дня. В итоге у вас получится даже два разных напитка – квас и кисель.
- Квас из риса
Ингредиенты:
— Белый рис – 250 г.
— Изюм – 15 изюминок.
— Вода – 3 л.
— Сахар – 180 г.
Приготовление:
Смешиваем всё в банке и болтаем пока сахар полностью не растворится. Накрываем марлей и оставляем на 4 дня в тёплом, тёмном месте. Процеживаем, охлаждаем и употребляем!
- Квас из свёклы
Ингредиенты:
— Свёкла – 3 шт.
— Чеснок – 1 зубчик.
— Ржаной хлеб – 1 ломтик.
— Вода – 2 л.
— Сахар – 50 г.
Приготовление:
Свёклу моем, чистим и трём на крупной тёрке. Складываем все компоненты в банку и перемешиваем. Оставляем в тёплом месте на 3 дня, процеживаем, охлаждаем и готово!
- Квас из яблок
Ингредиенты:
— Яблоки – 3 шт.
— Вода – 1 л.
— Сухие дрожжи – ½ ч. ложки.
— Сок половинки лимона.
— Сахар – 100.
Приготовление:
Чистим яблоки от кожицы и семечек. Далее — режем толстыми дольками, выкладываем в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения и снимаем с огня. Даём остыть до комнатной температуры. В небольшом количестве тёплого отвара растворяем дрожжи и выливаем в кастрюлю. Добавляем лимонный сок и сахара, перемешиваем. Накрываем марлей и даём настояться в тёплом месте 12 часов. Процеживаем и остужаем – готово!
- Квас из ягод
Ингредиенты:
— Свежие ягоды (клюква, смородина, малина, клубника) – 300 г.
— Вода – 2 л.
— Сахар – 150 г.
— Сухие дрожжи – ½ ч. ложки.
Приготовление:
Доводим воду до кипения и выкладываем туда ягоды. Варим 15 минут на медленном огне. Слегка давим ягоды и добавляем сахар. Снимаем с огня, даём остыть, процеживаем. В небольшом количестве тёплого отвара растворяем дрожжи и выливаем обратно. Перемешиваем ещё раз, накрываем марлей, оставляем на 12 часов. Далее ещё раз процеживаем, охлаждаем. Всё!
-
1 6 причин играть в видеоигры
-
2 Как теряли девственность знаменитости – 13 рассказов
-
3 10 вещей, которые происходят с телом после смерти
-
4 Как не спать – 15 советов
-
5 10 лучших клипов первой половины 2018 года
-
6 7 отличных книг-путешествий
-
7 Швейцарский армейский нож нового поколения
-
8 10 фраз, которые лучше не говорить начальнику
-
9 5 признаков того, что ваш тренер так себе…
-
10 Линейка топоров