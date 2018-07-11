Квас – наше всё! 6 классных рецептов

Прочь кока-колу окаянную и прочие газировки заморские! Чем мучить желудки прескверной водицей американской, мы лучше вспомним предков славных заветы. Точнее не заветы, а рецепты. Вот 6 отличных рецептов приготовления освежающего летнего напитка:

Квас из хлеба

Ингредиенты:

— Вода – 4 л.

— Сахар – 100 г.

— Ржаной хлеб – 500 г.



Приготовление:

Режем хлеб на кубики и кладём в стеклянную банку. Сыпем 50 г сахара и льём 2 литра тёплой воды. Накрываем банку марлей и оставляет на 2 дня при комнатной температуре. Потом сливаем жидкость, а в хлебную гущу добавляет оставшийся сахар (50 г) и ещё немного хлебных кубиков. Оставляет ещё на сутки. Квас готов – процеживаем, охлаждает и наслаждаемся!

Квас из овса

Ингредиенты:

— Неочищенный овёс – 250 г.

— Изюм – 10 изюминок.

— Вода – 6 л.

— Сахар – 200 г.



Приготовление:

Перебираем овёс, подпорченные зёрна выбрасываем, оставшийся – промываем. Складываем в банку, добавляем изюм. Заливаем водой (3 литра), добавляем 100 г сахара, перемешиваем и оставляем банку на 4 дня в тёплом месте. Не забудьте накрыть марлей. Получится густой напиток типа киселя – процеживаем. В оставшийся овёс добавляет ещё 100 г сахара и 3 л воды. Оставляем ещё на 4 дня. В итоге у вас получится даже два разных напитка – квас и кисель.

Квас из риса

Ингредиенты:

— Белый рис – 250 г.

— Изюм – 15 изюминок.

— Вода – 3 л.

— Сахар – 180 г.



Приготовление:

Смешиваем всё в банке и болтаем пока сахар полностью не растворится. Накрываем марлей и оставляем на 4 дня в тёплом, тёмном месте. Процеживаем, охлаждаем и употребляем!

Квас из свёклы

Ингредиенты:

— Свёкла – 3 шт.

— Чеснок – 1 зубчик.

— Ржаной хлеб – 1 ломтик.

— Вода – 2 л.

— Сахар – 50 г.



Приготовление:

Свёклу моем, чистим и трём на крупной тёрке. Складываем все компоненты в банку и перемешиваем. Оставляем в тёплом месте на 3 дня, процеживаем, охлаждаем и готово!

Квас из яблок

Ингредиенты:

— Яблоки – 3 шт.

— Вода – 1 л.

— Сухие дрожжи – ½ ч. ложки.

— Сок половинки лимона.

— Сахар – 100.



Приготовление:

Чистим яблоки от кожицы и семечек. Далее — режем толстыми дольками, выкладываем в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения и снимаем с огня. Даём остыть до комнатной температуры. В небольшом количестве тёплого отвара растворяем дрожжи и выливаем в кастрюлю. Добавляем лимонный сок и сахара, перемешиваем. Накрываем марлей и даём настояться в тёплом месте 12 часов. Процеживаем и остужаем – готово!

Квас из ягод

Ингредиенты:

— Свежие ягоды (клюква, смородина, малина, клубника) – 300 г.

— Вода – 2 л.

— Сахар – 150 г.

— Сухие дрожжи – ½ ч. ложки.



Приготовление:

Доводим воду до кипения и выкладываем туда ягоды. Варим 15 минут на медленном огне. Слегка давим ягоды и добавляем сахар. Снимаем с огня, даём остыть, процеживаем. В небольшом количестве тёплого отвара растворяем дрожжи и выливаем обратно. Перемешиваем ещё раз, накрываем марлей, оставляем на 12 часов. Далее ещё раз процеживаем, охлаждаем. Всё!