10 фраз, которые лучше не говорить начальнику

Благополучность жизни большинства из нас зависит от работы. В частности, от начальника. И с ним нужно держать ухо востро – любая неосторожная фраза может сильно навредить вашей карьере.

«Я не могу»

На любой работе нужны профессионалы, которые как папа – могут всё, что угодно. Особенно, если речь не об абсурдной просьбе, а о чём-то по вашему непосредственному профилю. Если ваш самодур действительно требует невозможного, то ведите себя, как с истеричкой – дайте выговориться, а потом мягко выскажите доводы против этой затеи – негативные последствия, чрезмерные расходы трудовых ресурсов, сомнительная ценность конечного результата.



«Этого нет в моих должностных обязанностях»

Да, увы, иногда обнаглевший босс требует выполнять то, что вы делать не должны. У вас два варианта – упереться и отказаться или же выполнить. Во втором случае обязательно стоит упомянуть, что это выходит за круг ваших обязанностей, хотя и вы не отказываетесь это сделать. Запомните этот случай, и обязательно укажите на него, когда будет речь о повышении вашей зарплаты.

«А что мне за это будет?»

Лучше поднять вопрос о повышении тогда, когда вы уже выполнили какие-то дополнительные задания. При этом важно знать, что менталитет начальника в России таков, что он считает себя Богом, а вас – рабом божьим. Если уж идти на конфликт, то с аргументами и без эмоций.

«Вы не правы»

Ещё раз: директор всегда ведёт себя, как малое дитя. Причём дитя капризное и дурно воспитанное. Потому указывать на ошибки надо с необычайной мягкостью, как у туалетной бумаги Zewa. Если нашли его ошибку, то не спешите при всех указывать на неё. Да и саму «ошибку» лучше назвать «неточностью» — включайте режим Макиавелли. И самое главное – сам посыл должен быть такой: «ради общего дела радею», а не такой: «ха-ха, лузер, у тебя тут ошибка».



«Я не знаю»

Не спешите публично унижать свой интеллект и память. Для начала задайте несколько уточняющих вопросов. Потом постарайтесь дать хотя бы приблизительный ответ, они это любят. Спросите о времени о подготовке ответа – возможно, моментальные сведения и не требуются.

«Я постараюсь»

Лучше пообещать сразу, отрезав себе пути к отступлению, чем сразу расписаться в собственных сомнениях. Начальники любят нагловато-уверенных в своих силах, таких, кто ничерта не знает, не понимает, но говорит, что сделает. Рыбак, как говорит, рыбака видит издалека. Скажите, что справитесь, но на всякий случай попросите совета, как лучше двигаться к цели – они любят, когда у них спрашивают совет, желательно преданно глядя в глаза, записывая в блокнот и активно кивая.

«Или я уволюсь»

Это уже крайний случай. Любой босс-хам воспримет это как вызов, и тут же скажет, что согласен с таким раскладом. Если вы специалист экстра-класса, то вы без труда найдёте другое место – в таком случае лучше обойтись без ультиматумов, а просто уйти. Если же таких, как вы, на рынке труда много, то лучше вести себя более осторожно.



«Это не моя ошибка»

Вы опять перечите господину??? Да как вы смеете??? Любой раб должен молчать, когда его ругают!!! А если смеет оговариваться, то 50 плетей этому ниггеру!!!

Опять же – нужны верные, крепкие аргументы и доказательства. И опять же – только после того, как гнев и эмоции вершителя вашей судьбы сошли. И ещё – можно принять часть вины и согласиться с некоторой косвенной ответственностью, но всё же расставить все точки на «i» — это делал не я, проверял не я, потому не хочу отвечать за других людей, хотя и стремлюсь принести максимум пользы предприятию.

«Я не могу работать с…»

Жаловаться на коллег не стоит, иначе будете выглядеть слишком комично – у вас же не детский сад, в конце концов. Если с вами бок о бок работает какой-то ублюдок, то можно пожаловаться на него другим способом. Упирайте на то, что от его мудачества (важно подтвердить) страдает общее дело, и только потом ваши личные интересы. Мощные доводы обязательно возымеют действие, если, конечно, этот мудак не его племянник или друг детства.

«Мы раньше не делали так»

Деятельность любого предприятия должна представлять собой постоянный поиск новых идей и способов их воплощения. Даже если ваша фирма гордится своими вековыми традициями, всегда есть место для нововведений. Если свежие идеи от вашего босса не выдерживают всякой критики, то лучше не отказываться сразу же. Подготовьте аргументы, цифры, сведения…