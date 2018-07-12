5 признаков того, что ваш тренер так себе…

Новички просто не могут обойтись без советов и наставничества бывалых качков. Тренер всегда должен помочь, показать и рассказать все спортивные нюансы. Это правильно, это разумно, и так должно быть. Но к громадному сожалению, это далеко не всегда так.

Отрасль фитнеса переполнена дилетантами. Любой, кто умеет делать суровое лицо, может стать тренером, закончив простенькие, коротенькие курсы. И мы постараемся помочь вам распознать такого недотренера. Вот 5 признаков:

Начинает без исследования

Всегда любой тренер сначала должен изучить то, с чем ему нужно работать. Ему необходимо поговорить с вами, выяснить возможные травмы или болезни, которые могут повлиять на тренировочный процесс, узнать, занимались ли вы ранее каким-то спортом или нет. Далее необходимо сделать несколько проверочных упражнений, чтобы примерно оценить уровень подготовки. Опытный глаз сразу наметит сильные и слабые стороны, потенциал и тому подобное. Примерно ту же процедуру нужно будет делать каждые 3-5 месяцев, чтобы скорректировать программу. Если тренер, просто посмотрел на вас и дал список упражнений, то это дерьмо собачье, а не тренер.



Не делает записей

Одна из самых важных частей работы тренера – фитнес-программа для каждого своего подопечного, даже для новичка. Кроме того, просто составить программу мало, важно следить за её выполнением. Хороший тренер будет записывать каждый ваш подход – вес, количество повторений и т.д. Эта информация позволяет знающему человеку делать выводы о том, насколько программа эффективна. Если ваш тренер этого не делает, то либо он ничего не понимает в спорте, либо он понимает, но просто ленится взять в руки блокнот и ручку. В обоих случаях лучше отказаться от его услуг.

Выглядит как мешок с дерьмом

Чему может научить человек, который и самого себя не может привести в форму? Да, он может не быть чемпионом по бодибилдингу, но плоский живот, крепкие руки и правильная осанка – это просто матсхэв. И ещё – обратите внимание на одежду. Чистые кроссовки, глаженная футболка – это не просто уважение к вам, как клиенту, но и элементарный этикет.



Слишком разговорчивый

Если он общительный, ок, пусть так, но это не должно вредить тренировочному процессу. Он не должен отвлекать вас новый клипом от Касты или новостями о том, что в Сирии наши побеждают. Молчаливым ему тоже не следует быть – всё-таки рабочее настроение не исключает общения даже не отвлечённые темы. Говорят, что разговоры не просто отвлекают голову, но и мышцы заставляют работать не так, как нужно. Обсуждение последних новостей или слухов лучше отложить на потом.

Заставляет работать до изнеможения

Да, в качалке нужно вкалывать по полной, однако порой у особо рьяных тренеров это переходит все границы. А это чревато травмами, чего нам совсем не хотелось бы. У всего должен быть свой предел, и через боль вы этот предел узнаете.