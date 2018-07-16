Как не спать – 15 советов

Иногда это случается с каждым – времени почти не осталось, а работы ещё много. Тогда можно вспомнить старую студенческую традицию – не спать всю ночь и работать. Эти простые совету помогут вам пережить непростую пору и не спать всю ночь.
- Избегаем ритуалы перед отходом ко сну
У каждого из нас уже сложился определённый набор действий пере сном – принять душ, выпить чаю, почитать книгу. Это хорошо, но не в этот раз. Чтобы бодро бодрствовать ночью, постарайтесь не делать того, что обычно делаете перед сном.
- Не переедаем
После плотного ужина глаза сами начнут слипаться – не стоит этого делать.
- Выбираем правильную одежду
Всё просто – берём ту одежду и обувь, в которых трудно уснуть – обувь со шнурками, рубашка на пуговицах, плотные брюки. Так сон не сморит вас на половине пути к цели.
- Избегаем диванов
Мягкий, удобный диван не оставит вам ни единого шанса – не стоит ложиться даже на «пять минуточек».
- Делаем свет ярким
Приглушённый, мягкий свет добавить баллов вашему противнику, а поэтому работайте при ярком свете.
- Находим себе занятие – спор в интернете, например
Искренний спор и троллинг – отличный способ забыть в сне. Пользуйтесь им!
- Выспитесь заранее
Если вы заранее знаете, что предстоит бессонная ночь, то можно вздремнуть накануне – это будет крайне разумно с вашей стороны.
- Потребляем острое
Жгучий чили способен настолько эффективно раздражать полость вашего рта, что сон снимет, как рукой.
- Пьём кофе
Старый как мир способ. Кофеин даёт тонус и прогоняет сонливость.
- Потребляем быстрые углеводы
Да, вредная пища иногда может быть полезной. Она относительно быстро усваивается и даёт приток сил и бодрости. Запасаемся печеньками.
- Холодная вода
Температурный стресс помогает ещё чуть-чуть отсрочить тот момент, когда вы упадёте без сил – умойтесь, ополосните руки или даже примите холодный душ.
- Жвачка
Постоянное жевание также помогает справиться с некстати появившейся сонливостью.
- Вода
Недостаток жидкости в организме даёт усталость, а потому воду нужно пить в достаточном количестве.
- Спорт
Можно попробовать делать каждые 30-60 минут физические упражнения – отжимания, приседания, бурпи, что-нибудь ещё.
- Умственная деятельность
Активный мыслительный процесс тоже не даст заснуть – интересная книга, игра или фильм вполне подойдут.
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