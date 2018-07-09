8 классных лекций TED о предпринимательстве

Если вы решили начать собственный бизнес, то рекомендуем эти поучительные, полезные и просто интересные лекции. Если вы УЖЕ начали своё дело, то времени у вас на это, вероятно, не будет.
- Почему стартапы становятся успешными
Успешный инвестор и основатель бизнес-инкубатора IdeaLab Билл Гросс делится опытом. На примере 100 известнейший предприятий он разбирает причины успеха молодых и амбициозных проектов. Билл выделает пять базовых элементов, без которых успех почти невозможен. И поверьте, всё не так банально и очевидно, как вам кажется.
- Как придумать бренду хорошее имя
Маркетолог и эксперт по брендингу Джонатан Белл рассказывает, как придумывались самые известные и узнаваемые сегодня товарные марки. Казалось бы, всё просто – выбираем короткое, ёмкое имя и вуа-ля. Но всё не так просто – существует множество мелочей, о которых новички даже не догадываются.
- Как принимать правильные для компании решения
Инвестор и бизнесмен Рэй Далио делится со слушателями своим опытом в сфере принятия ключевых решений при управлении предприятием. Однажды он допустил промах, потерял кучу детей и даже вынужден был просить взаймы, чтобы обеспечить семью. Из этой жопы он извлёк максимум мудрости и опыта.
- Две причины разорения компаний: как их избежать
Профессор в сфере экономики, инвестор, бизнесмен Кнуд Ханаэс проводит параллель между жизнью человека и жизнью предприятия. По его мнению, невозможно достичь успеха, если не придумать ничего нового, свежего, такого, что никто ещё не делал. Однако при этом, важно не увлечься и периодически всё же пользоваться чужим опытом и знаниями. На примере нескольких крепких компаний он показывает, как можно достичь подобный баланс.
- Как поверить в свои творческие способности
Глава и основатель проектно-консалтингового предприятия IDEO Дэвид Келли в своём выступлении касается роли творческого подхода в сфере ведения бизнеса. Креативный потенциал, по его словам, может раскрыть любой, даже тот, кто никогда ничего творческого не делал. При этом эффект будет колоссальным.
- Что студенты должны знать, прежде чем начать свой бизнес
Основатель компании ShipMonk Ян Беднар рассказывает на своём примере, как молодой человек может начать своё дело. В 17 лет он из родной Чехии перебрался в США. Мечтал открыть свой бизнес, и ему это удалось. Разумеется, набил множество шишек, но смог выкарабкаться. Своим опытом он делится в лекции TED.
- Почему надежда – это не стратегия
Успешный инвестор Кевин Талбот наглядно на пальцах рассказывает, как работать с возникшей идеей – превратить её в бизнес-проект, и как её управлять на начальных этапах развития.
- В чём заключается большая ложь малого бизнеса
Африканский предприниматель Вузи Тембеквейо рассказывает о переходе малого бизнеса на новый этап своего развития. Также о касается той огромной роли, которую играет малый бизнес в экономиках промышленно-развитых стран.
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