8 классных лекций TED о предпринимательстве

Если вы решили начать собственный бизнес, то рекомендуем эти поучительные, полезные и просто интересные лекции. Если вы УЖЕ начали своё дело, то времени у вас на это, вероятно, не будет.

Почему стартапы становятся успешными

Успешный инвестор и основатель бизнес-инкубатора IdeaLab Билл Гросс делится опытом. На примере 100 известнейший предприятий он разбирает причины успеха молодых и амбициозных проектов. Билл выделает пять базовых элементов, без которых успех почти невозможен. И поверьте, всё не так банально и очевидно, как вам кажется.



Как придумать бренду хорошее имя

Маркетолог и эксперт по брендингу Джонатан Белл рассказывает, как придумывались самые известные и узнаваемые сегодня товарные марки. Казалось бы, всё просто – выбираем короткое, ёмкое имя и вуа-ля. Но всё не так просто – существует множество мелочей, о которых новички даже не догадываются.



Как принимать правильные для компании решения

Инвестор и бизнесмен Рэй Далио делится со слушателями своим опытом в сфере принятия ключевых решений при управлении предприятием. Однажды он допустил промах, потерял кучу детей и даже вынужден был просить взаймы, чтобы обеспечить семью. Из этой жопы он извлёк максимум мудрости и опыта.



Две причины разорения компаний: как их избежать

Профессор в сфере экономики, инвестор, бизнесмен Кнуд Ханаэс проводит параллель между жизнью человека и жизнью предприятия. По его мнению, невозможно достичь успеха, если не придумать ничего нового, свежего, такого, что никто ещё не делал. Однако при этом, важно не увлечься и периодически всё же пользоваться чужим опытом и знаниями. На примере нескольких крепких компаний он показывает, как можно достичь подобный баланс.



Как поверить в свои творческие способности

Глава и основатель проектно-консалтингового предприятия IDEO Дэвид Келли в своём выступлении касается роли творческого подхода в сфере ведения бизнеса. Креативный потенциал, по его словам, может раскрыть любой, даже тот, кто никогда ничего творческого не делал. При этом эффект будет колоссальным.



Что студенты должны знать, прежде чем начать свой бизнес

Основатель компании ShipMonk Ян Беднар рассказывает на своём примере, как молодой человек может начать своё дело. В 17 лет он из родной Чехии перебрался в США. Мечтал открыть свой бизнес, и ему это удалось. Разумеется, набил множество шишек, но смог выкарабкаться. Своим опытом он делится в лекции TED.



Почему надежда – это не стратегия

Успешный инвестор Кевин Талбот наглядно на пальцах рассказывает, как работать с возникшей идеей – превратить её в бизнес-проект, и как её управлять на начальных этапах развития.



В чём заключается большая ложь малого бизнеса

Африканский предприниматель Вузи Тембеквейо рассказывает о переходе малого бизнеса на новый этап своего развития. Также о касается той огромной роли, которую играет малый бизнес в экономиках промышленно-развитых стран.

