Малоизвестные автобиографии не слишком известных людей

Хорошо написанная автобиография позволяет нам как бы прожить с другим человеком какую-то часть его жизни. При этом абсолютно неважно, насколько этот человек известен или популярен. Если у него интересная насыщенная жизнь, то он может быть и вовсе неизвестным широким массам.

Энтони Бурден – «О еде. Строго конфиденциально. Записки из кулинарного подполья»

Автор – человек, отдавший всю жизнь профессии повара. В своей книге он без прикрас рассказывает обо всех нюансах этого ремесла. Рассказ ведётся с самых низов – с посудомойщиков в самых скверных забегаловках. Тут суровые мужчины трудятся в поте лица с раннего утра до позднего вечера, выполняя космический объём работы и подвергаясь риску всевозможных травм. Далее рассказывается об асах кулинарного мира – шеф-поварах, они работают только в мишленовских ресторанах, руководят целой армией помощников и день и ночь трудятся.

Помимо этого, в книге встречаются клиенты всех мастей – от голливудских звёзд и мафиозных донов.



Дмитрий Горчев – «Поиск Предназначения»

Знаете, кто это? Да откуда вам это знать… Дмитрий Горчев – один из самых первых успешных блогеров рунета. Его фишкой в те годы стал полный отказ от популярных словечек и жаргонизмов – простой русский язык + немного мата. Некоторые особо удачные его фразы стали крылатыми. Вот, например – «Главное – не пи…ть (врать). Всех, кстати, касается – и меня тоже».

Иногда его классифицируют и как «сетевого писателя». В рассказах он хлёстко размышлял о смысл жизни, ностальгии по совку, армии, женщинах, детях. Всё на грани комедии, фарса и соцреализма. В данной книги он рассказывает свою историю с обширными вставками из произведений. В 2010-м Горчев умер.



Виктор Франкл – «Воспоминания»

Культовая фигура для психиатрии. Это не такая звезда, как Фрейд или Мазох, но его вклад в науку многие ценят даже выше. Он является основоположником логотерапии. Об этом он и пишет в своей автобиографии. Тут много размышлений о работах Фрейда и другие его знаменитых коллег. Читателю стоит хотя бы мельком ознакомиться с основными трудами знаменитого еврея, чтобы «быть в теме». Виктор в жизни повидал многое – две войны, Освенцим (да, он тоже еврей), антисемитские погромы. Поверьте, ему есть что рассказать.



Ник Кент – «The Dark Stuff»

Не знаете, кто это такой? Не важно. Как раз и познакомитесь. Это один из самых известных, уважаемых и влиятельных в мире музыкальных журналистов. Например, успех группы Sex Pistols во многом строится на том, что именно он написал несколько обзоров к их ранним потугам. Обзоры эти, кстати, не были исключительно хвалебными. Его статьи изобилуют колкими оскорблениями, что, возможно, поможет вам критиковать, например, своих врагов. Из его автобиографии вы узнаете многое о становлении современного рока.

