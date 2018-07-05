8 правил, которые помогут наладить отношения с деньгами

С денежками нужно дружить, им нужно угождать, их нужно любить, холить и лелеять. Только в таком случае они, возможно, ответят вам взаимностью. Кто же хочет всю жизнь считать копейки и экономить на всём? Вот базовые правила, которые помогут вам в финансовом плане почувствовать себя получше.

Экономить, пока молодой

Каждый состоятельный человек скажет вам, что нужно экономить. Бесконтрольные траты способны сокрушить любые состояния. Потому важно расходовать драгоценные бумажки сознательно и только в том случае, если вам это действительно необходимо. К таким тратам смело можно отнести обучение, траты на здоровье, периодические небольшие траты на впечатления. Предметы роскоши, разумеется, лучше покупать в более зрелом возрасте, когда у вас на счету уже не один миллион в твёрдой валюте. Также важно уметь ценить ваше положение – если вы ещё молод и не обзавелись семьёй, то это наилучшее время, чтобы экономить. Когда будут спиногрызы, это не дастся так легко.

Потребительский самоконтроль

Маркетологи всего мира ополчились на нас, простых смертных. Они хотят отжать у нас не просто последнюю копейку, но и те грошики, которые мы ещё даже не заработали. Противостоять импульсивным покупкам – важнейший навык. Если его не освоить, то ни о каких накоплениях не может быть и речи.



Не жить от зарплаты до зарплаты

Звучит страшно. Не дай Бог никому из вас так жить. Причиной такого скверного положения дел становятся, конечно, же маленькая зарплата и большие расходы. Однако, иногда человек сам виноват в этом – он попросту не умеет планировать свои расходы. Не надо так. В случае задержки з/п (бывает, не спорьте) или непредвиденных неизбежных трат вы попадёте в не очень приятную ситуацию, которая состоит из двух мягких половинок.

Не давать в долг ненадёжным людям

В идеале лучше вообще никому не давать в долг. Да, иногда важно поддержать друга и отношения с ним, но всегда нужно это минимизировать. В случае фэйла с возвращением долга ваши финансы получат ощутимый удар.

Не брать в долг

Да, в критической ситуации, конечно, можно взять в долг, но зачастую до критической ситуации ещё очень и очень далеко, а потому лучше стараться обходиться собственными средствами, возможно даже напрягая булки. Просто подумайте над тем, что вы просто обворовываете своё будущее, беря в долг.

Увеличить доход

Банально до идиотизма, но многие всё равно не понимают – если хотите больше денег, надо не только уменьшать расходы, но и увеличивать доходы. Всё хорошо в меру, а периодические траты становятся мощным мотиватором больше зарабатывать. Помимо работ и подработок стоит подумать об инвестициях, возможности получения другой, более прибыльной профессии или продаже чего-то ненужного (по-простоквашински).



Здоровый реализм

Мечты – это прекрасно. Они окрыляют и вдохновляют нас на самые высокие свершения. Однако, слишком честолюбивые мечты могут нанести урон вашей самооценке. Цели должны быть выполнимыми. Да, вилла в Провансе и коллекция ретро-автомобилей – это хорошо, но лучше начать с чего-то более достижимого.

Яйца в одной корзине

Страх потери накоплений у наших людей засел надолго и глубоко. Всевозможные дефолты приучили нас к тому, что всё, что нажито непосильным трудом, может быстро обесцениться. Чтобы снизить риск, важно не вкладываться полностью в один проект или идею. Также стоит поступать и со сбережениями – разделите их по нескольким банкам и валютам. Так очередной кризис затронет вас меньше всего.