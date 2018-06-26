Язык тела: 12 главных ошибок

Ни для кого не секрет, что наше тело иногда несёт больше информации, чем те слова, которые произносятся речевым аппаратом.

Важно это понимать и контролировать эти посылы. Это пригодится и на свиданиях, и при деловых встречах, и вообще везде. Вот 12 главных ошибок, которые делают люди. Не надо так:

Сутулость

Какую информацию о человеке несёт его сутулость? Во-первых, что он, как минимум, не уверен в себе, скован и зажат. Уже огромный минус. Во-вторых, о таком человеке можно сразу подумать, что ему этот разговор совершенно не интересен. Старайтесь следить за осанкой, особенно во время разговора.

Чрезмерная жестикуляция

Преувеличенные жесты выглядят наигранно, как у плохого актёра. Так собеседник может понять, что вы либо стараетесь ему доказать какую-то чушь, либо сами не уверены с собственных словах. Сюда также можно отнести активное кивание.

Взгляд на часы

Этот жест явно даёт понять, что предмет разговора вам неинтересен. Собеседник может счесть это за неуважение.

Поворот головы в другую сторону

При общении нужно смотреть на собеседника, в глаза. Если в это время ваш взгляд блуждает по сторонам, то вас могут заподозрить во лжи или отсутствии интереса. Старайтесь следить за своей головой. Если вы уходите от зрительного контакта, то вас явно посчитают плутом или обманщиком. Также пагубно сказывается слишком настырный зрительный контакт – так вы выглядите как жаждущий наживы аферист.

Скрещенные руки

Этот жест подсознательно означает закрытость, т.е. вы стараетесь закрыться, не раскрывать свои истинные мысли. Это пагубно сказывается на доверии.

Слова не соответствуют выражению лица

Разговор должен вызывать эмоции. Эмоции должны отражаться на вашем лице. Если это не так, то можно подумать, что вы либо терминатор, либо что-то недоговариваете.

Касания волос

Если человек часто трогает волосы и поправляет причёску, то это выдаёт в нём беспокойство. Или нарциссизм. Плохо и то, и другое.

Быстрые взгляды

Бегающие глазки никому не нравятся, а потому лучше так не делать. Возможно, вы под чем-то, а возможно, просто нервный придурок.

Нахмуривание

Недовольная физиономия часто воспринимается как признак омерзительной чванливости. Не надо делать так. Старайтесь чаще улыбаться.

Рукопожатие

Рукопожатие должно быть крепки и энергичным. Если ваш собеседник ощутит в руке нечто вроде дохлой рыбы, то это, разумеется, только оттолкнёт его.

Сжатые кулаки

Кулаки говорят о закрытости и агрессии. Разумеется, это резко снижает ваши шансы договориться о чём-то важном.

Дистанция

Если вы садитесь к собеседнику слишком близко, он может истолковать это не в вашу пользу. У каждого должно быть личное пространство, и нарушать его не стоит.