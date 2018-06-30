Работа для тех, кто ничего не умеет — ТОП-5

В наше время появилось огромное количество молодых людей, которые ничерта не умеют делать. Да, почти у всех есть образование, часто даже высшее, но они не умеют ничего делать!!! Чаще всего это те, кто поступил зачем-то на экономиста.

Сегодня мы рассмотрим профессии, где можно работать без специального образования. И поверьте, не все из них так плохи, как вам кажется.

Журналистика

Мы живём в век информации, а потому огромное количество предприятий занимаются тем, что эту информацию создают. Точнее, информационный продукт, как они сами это называют. Каналы, передачи, журналы, газеты, блоги – везде требуются люди, и чаще всего не нужно какое-то специальное образование. Разумеется, кое-что нужно уметь, но это вполне поправимо, если есть хоть какие-то задатки. Огромное количество успешных, известных журналистов имеют образование вообще из другой сферы. Да, писать нужно без ошибок, но все мы образованные люди, и с этим проблем не будет, правда?

Бизнес

Кому-то покажется глупостью эта мысль, но поверьте, что это так. Для того, чтобы развивать собственное торговое предприятие не нужно экономическое образование. Самое главное в бизнесе современной России – умение договариваться с людьми, а этому ни в одном университете всё равно не научат. Специальные знания типа бухучёта всегда можно купить, наняв бухгалтера, а вот строить межличностные отношения с партнёрами – это настоящее искусство.

Профессиональное донорство

Речь пойдёт о мастурбации. Да-да, за это можно получать деньги. Для этого нужно соответствовать некоторым критериям – 18-35 лет, хорошее здоровье, высокие показатели спермы. Если у вас всё ок, то можно заняться благородной мастурбацией. Ваше семя потом осчастливит какую-то одинокую женщину. Хотите дать кому-то смысл жизни?

Ручной труд

В честном ручном труде нет абсолютно ничего зазорного. У настоящей мужской работы есть свои плюсы по сравнению с офисом. На стройке можно не только разогнать кровь, но и научиться чему-то. Строительные специальности очень неплохо оплачиваются. Вдруг вам понравится? Возможно, умелый маляр или штукатур – это более привлекательное занятие чем что-то вроде «фэшн-блоггера». По крайней мере, всегда можно попробовать и отказаться, если станет ясно, что это не ваше.

Офис

Да, часто бывает так, что требуются люди, которые просто знают MS Office. Остальные способности прививаются в процессе работы. И вовсе не всегда это связано с ненавистными продажами. Просто опрятно выглядите и научитесь разговаривать с идиотами-клиентами без психических взрывов.

И самое главное – любой труд почётен. Лучше работать грузчиком и постепенно подыскивать что-то более цивильное, чем сидеть дома у мамки на шее и хныкать, что «без блата невозможно устроиться на работу».