Самые важные навыки для блестящей карьеры – ТОП-7

После института все мы мало задумываемся о карьерном росте. Реалии рынка труда таковы, что надо найти хотя бы какую-то работу и начать полноценно зарабатывать. Однако с годами встаёт вопрос о том, что хорошо бы получить прибавку к зарплате… Эти качества помогут вам подняться на следующие ступени и не остаться в простых менеджерах.

Самосознание

Это важнейший инструмент любого развития. Настоящий самостоятельный профессионал и мужчина слушает свой внутренний голос намного чаще, чем хныканье серой массы вокруг. Умение слушать себя и абстрагироваться от обстоятельств – невероятно ценный навык, который пригодится всегда и везде, в профессиональной сфере в том числе.

Уверенность

Ещё одно качество, которое открывает дороги не только в профессии и карьере, но и вообще везде. С жизни порой, увы, случается так, что даже вполне квалифицированные специалисты не слишком уверены в себе в силу тех или иных причин. А в это время полубездари берут карьерные высоты нахрапом, самоуверенностью и даже простой житейской наглостью. Они могут в чём-то не разбираться, но эти мудаки (уверенны, что вы таких встречать) ловко внушают себе и окружающим, что это им вовсе не мешает претендовать на повышении. Очень полезная черта.

Умение слушать

Если у вас есть слух, то это ещё не значит, что вы умеете слушать. А между прочим, это бесконечно важно для межличностного общение, которое играет ключевую роль в коллективе и при взаимодействии с вышестоящими сотрудниками. Существует ещё один скилл – умение дослушать до конца. Нетерпеливость серьёзно гадит на вашу репутацию. Дослушайте собеседника до конца и только потом открывайте рот.

Внутренняя гармония

В каждом из нас есть целый экипаж из лентяя, трудоголика, оптимиста, скептика, умника, шутника. Чем больше список, тем лучше, но все члены «команды» должны работать как единое целое, выходить на арену именно тогда, когда это требуется и не лезть в чужую прерогативу. В разных ситуациях необходимы разные стороны вашей личности – главное не перепутать! Если вы научитесь ловко управлять всеми ими внутри себя, то сможете справиться и с другими людьми.

Умение доказывать свою правоту

Это целая наука – убеждение и мастерство спора. И учиться этой науке нужно всегда и постоянно. Первое – ни к коем случае нельзя позволять выходить наружу эмоциям. У умного человека эмоции никогда не поднимаются выше жопы, как говорил Наполеон. Убедительность истерящего мужчины резко снижается. Говорите медленно, плавно и чётко – речь должна быть успокаивающей, а не поднимающей волну негодования. Второе – правда. К любому спору нужно быть готовым, иметь под рукой факты и цифры. И уж точно нельзя это факты и цифры преувеличивать, преуменьшать или просто придумывать. Можно и приврать, конечно, то это уже очень опасно – если вас поймают на вранье, то репутация будет испорчена.

Работа над собой

Да, уверенность в себе – это отлично, но этого мало. Представьте, как шикарно выглядит уверенный в себе карьерист, который слабо разбирается в своей профессиональной области. К тому же следует обратить внимание не только на это, но и на эмоциональную зрелость и общий уровень интеллекта. Не следует забывать и об умении разбираться в людях.

Хитрость

Да, рубаха-парень с открытым сердцем всегда располагает к себе, но увы и ах, иногда нужно быть гибким, хитрым, дипломатичным, тактичным. В деле карьерного продвижения нужно уметь хоть чуть-чуть юлить (в самую малость) и включать византийца. Кто-то скажет, что не по-мужски? Если это требуется для обеспечения себя и своей семьи, то все средства хороши – вот ЭТО по-мужски.