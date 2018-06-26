Лучшие идеи для романтического свидания

Каждый мужчина хочет выглядеть в глазах своей любимой, как минимум принцем, а лучше королём. Чтобы соответствовать этому статусу, нужно девушку не просто чем-то удивить, а заставить её милую челюсть отвиснуть.

Идея устроить романтическое свидание не так свежа, но всегда можно кое-что придумать новенькое и бодрое. Воображение, конечно, сразу рисует накрытый белоснежной скатертью столик с французским (или советским) шампанским и разными вкусностями, ароматические свечи, лепестки багровых роз, легкая, расслабляющая живая музыка…

И вы реально думаете, что это сработает?! Мужики, спуститесь на грешную землю! Всё это прошлый век. Девушки хотят новизны, приключений, ярких эмоций и свежих впечатлений!

Сегодня даю лайфхак от профессионала в области покорения женских сердец. Дело было так. Познакомился я с девушкой. Стройная, обаятельная, умная и с чувством юмора. Всё при ней. Сводил в кафе, погуляли по городу, сходили в кино. Дальше этого никак не идёт процесс. А понятно, что уже хочется не в кино или не погулять. Надо было что-то придумывать. Решил устроить романтическую прогулку на теплоходе. Вариантов было несколько:

Покататься по центру города. По времени 1 час. Теплоход отправлялся от Храма Христа Спасителя. Прогулка по реке на 3,5 часа с живой музыкой (!) от Москва Сити до Кремля. Речная прогулка с обедом или ужином на 2 часа.

Подумал, почитал отзывы и решил, что оптимальный вариант по времени, маршруту и интересности — это прогулка на теплоходе с обедом или ужином. Забронировал билеты на сайте, помыл подмышки, натренировал улыбку перед зеркалом.

Дальше было так. Встретились с любимой в метро. По правде говоря, она не знала, куда мы идём в этот раз и уже была заинтригована. Когда дошли до причала Международная выставка (от метро Выставочная — 5 минут), то она даже не поверила, что мы поедем на речную прогулку. Её радости не было предела! И моей, кстати, тоже! Ведь волшебный поцелуй я уже заработал! Но это был только аванс, впрочем, обо всё по порядку. Оказалось, что она с детства мечтала покататься на теплоходе.

Мы выбрали места на верхней палубе судна. Многие садились за столики в зале-ресторане. Там работал кондиционер и было крайне комфортно. Хотелось подышать свежим воздухом, просто отдохнуть и побыть вдвоём. Даже несмотря на то, что народу было много, мы нашли уютный уголок за столиком на двоих. Через несколько минут после отправления официант начал разносить еду. Я попросил бокалы. Забыл сказать — на теплоход можно приносить свой алкоголь (!!!), поэтому я заранее купил бутылку шампанского, что добавило мне ещё бонусов в карму и +5 к привлекательности. Еда была реально вкусная, ничем не отличалась от ресторанной. Шашлык, гарнир, десерт, напиток на выбор.

Главный козырь свидания на теплоходе — это виды красавицы-Москвы. Даже, если вы родились и выросли в столице, то город с борта теплохода выглядит совершенно иным образом.

Мы увидели:

Москва Сити

Белый дом или дом Правительства РФ

Гостиницу «Украина»

МГУ

Стадион Лужники, где проходит чемпионат мира 2018. Канатную дорогу, которая соединяет стадион и парк Воробьевы горы.

Парк культуры и отдыха имени Горького.

На нижней палубе работал аудиогид. Но для большего эффекта, я сам решил провести девушке экскурсию и заранее подготовился. Почитал интернет, нашёл интересные факты, проявил фантазию и т.д. Она слушала мой рассказ, как будто я профессор из МГУ. Чувствую (не спрашивайте, чем я это почувствовал), что процесс пошёл в нужном направлении. Два часа пролетели незаметно. То ли шампанское, то ли речная прогулка по Москве-реке, то ли моя эрудиция, но свидание прошло на ура! И завершилось именно тем результатом, на который я и рассчитывал.

А в следующий раз мы решили покататься на теплоходе до Кремля!