Качаем грудь – самые эффективные упражнения

Мощная, широкая грудь может и должна стать гордостью любого мужчины. Сила пригодится всегда, а про внешнюю привлекательность для женщин мы помолчим, вы и сами всё понимаете. Вот самые лучшие упражнения для того, чтобы каждая девушка мечтала прижаться к вашей грудной клетке.

Отжимания

Начнём с того, что узко специализированные, изолированные упражнения требуются только лишь профессиональным бодибилдерам. Нам, простым парням куда больше пользы от тех упражнений, где участвует максимальное количество групп мышц. Классические отжимания как раз из таких. Тут работает не только грудь, но мышцы пресса, трицепс, плечи. Ещё одна прелесть отжиманий – наличие большого количества вариаций, которые по желанию могут облегчить или затруднить выполнение. К тому же, не требуется никаких снарядов – только пол и руки. Когда вы подтянете физику, отжимания можно будет использовать в качестве разогревочного упражнения.

Жим лёжа со штангой на горизонтальной скамье

Одно из трёх базовых упражнений в бодибилдинге. Тут вы получаете максимум полезной нагрузки для грудных мышц. Ложимся на скамью упираемся ногами в пол под прямым углом, снимаем штангу с крюков и, как говорят американцы, работаем. Следим за техникой – опускаем на вдохе, толкаем на выдохе. Чуть-чуть касаемся груди, не спешим и не дрыгаемся.

Жим лёжа с гантелями на горизонтальной скамье

Более сложное упражнение, которое требует хотя бы начальной подготовки. Тут в большей степени задействованы дельты, трицепсы и спина. Перед штангой тут несколько преимуществ – большее растяжении грудной мыщцы, меньшие требования к технике, отсутствие надобности в страхующем.

Разведение гантелей

Куда без «разводки»? Садимся на наклонную скамью или ложимся на горизонтальную, берём гантели и разводим над головой. Локти держим слегка согнутыми. В верхней фазе упражнения немного разворачиваем кисти.

Брусья

Отжимания на брусьях прекрасно развивают спину и нижнюю часть груди. Для тех, кто уже отчасти терминатор, есть пояс с крюком, за который можно подвесить утяжеление – гирьку или блин.

