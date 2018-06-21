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Всё об алкоголе

MagMens
MagMens
21 Июн, 2018 / 107 Просмотров

Эти 15 документальных фильмов дают исчерпывающую информацию о спиртных напитках и всём, что с ними связано.

  • АЛКОГОЛЬ В ЦЕЛОМ
        • «Градусы риска. Алкоголь» (Россия, 2014) – алкоголь и его влияние на мозг с медицинской точки зрения.

  • ПИВО
      • «Пивовары» (США, 2011) – 6-серийный фильм о самом невинном алкогольном напитке.






    • «Как это сделано. Приготовление пива» (США, 2011) – для тех, кто всегда мечтал побывать на пивном заводе.

    • «Как это сделано. Тёмное пиво» (США, 2010) – интересная передача о производстве ирландского тёмного пива.

    • «Как это сделано. Трапписткое пиво» (США, 2006) – история монастырского пива из Бельгии.

    • «Мегазаводы. Гинесс» (США, 2011) – устройство и функционирование самого большого в мире пивного завода.

    • «Страницы истории. Австрийский король русского пива Фон Вакано» (Россия, 2011) – рассказ о знаменитом Жигулёвском пивоваренном заводе.

  • ВИНО
    • «Вино. Зелёная революция» (Франция, 2011) – подробный рассказ о жизни известных виноделов.

    • «Страна тысячи виноградников» (Австрия, 2009) – австрийские виноградники во всей красе.

    • «Мондовино» (Аргентина, Франция, Италия, США, 2004) – глобализация против самобытности винодельческих регионов мира.

  • «Сомелье: на донышке» (США, 2015) – рассказ о процессе получения профессии сомелье.

  • КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
    • «С точки зрения науки. Экспедиция «Виски» (США, 2011) – поиски секрета авторского напитка арктического исследователя Эрнеста Шеклтона.

    • «Мегазаводы. Jack Daniel’s» (США, 2010) – всемирно известный бренд виски: от зерна до бокала.

    • «Мегазаводы. Бакарди» (США, 2011) – фильм в честь 150-летия предприятия.


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