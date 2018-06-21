Всё об алкоголе

Эти 15 документальных фильмов дают исчерпывающую информацию о спиртных напитках и всём, что с ними связано.
- АЛКОГОЛЬ В ЦЕЛОМ
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- «Градусы риска. Алкоголь» (Россия, 2014) – алкоголь и его влияние на мозг с медицинской точки зрения.
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- «Действительно ли алкоголь хуже, чем экстази» (Великобритания, 2008) – сравнение наркотиков и алкоголя, исследование наркологов.
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- ПИВО
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- «Пивовары» (США, 2011) – 6-серийный фильм о самом невинном алкогольном напитке.
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- «Как это сделано. Приготовление пива» (США, 2011) – для тех, кто всегда мечтал побывать на пивном заводе.
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- «Как это сделано. Тёмное пиво» (США, 2010) – интересная передача о производстве ирландского тёмного пива.
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- «Как это сделано. Трапписткое пиво» (США, 2006) – история монастырского пива из Бельгии.
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- «Мегазаводы. Гинесс» (США, 2011) – устройство и функционирование самого большого в мире пивного завода.
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- «Страницы истории. Австрийский король русского пива Фон Вакано» (Россия, 2011) – рассказ о знаменитом Жигулёвском пивоваренном заводе.
- ВИНО
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- «Вино. Зелёная революция» (Франция, 2011) – подробный рассказ о жизни известных виноделов.
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- «Страна тысячи виноградников» (Австрия, 2009) – австрийские виноградники во всей красе.
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- «Мондовино» (Аргентина, Франция, Италия, США, 2004) – глобализация против самобытности винодельческих регионов мира.
- «Сомелье: на донышке» (США, 2015) – рассказ о процессе получения профессии сомелье.
- КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
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- «С точки зрения науки. Экспедиция «Виски» (США, 2011) – поиски секрета авторского напитка арктического исследователя Эрнеста Шеклтона.
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- «Мегазаводы. Jack Daniel’s» (США, 2010) – всемирно известный бренд виски: от зерна до бокала.
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- «Мегазаводы. Бакарди» (США, 2011) – фильм в честь 150-летия предприятия.
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