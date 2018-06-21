Всё об алкоголе

Эти 15 документальных фильмов дают исчерпывающую информацию о спиртных напитках и всём, что с ними связано.

АЛКОГОЛЬ В ЦЕЛОМ

«Градусы риска. Алкоголь» (Россия, 2014) – алкоголь и его влияние на мозг с медицинской точки зрения.



«Действительно ли алкоголь хуже, чем экстази» (Великобритания, 2008) – сравнение наркотиков и алкоголя, исследование наркологов.



ПИВО

«Пивовары» (США, 2011) – 6-серийный фильм о самом невинном алкогольном напитке.















«Как это сделано. Приготовление пива» (США, 2011) – для тех, кто всегда мечтал побывать на пивном заводе.



«Как это сделано. Тёмное пиво» (США, 2010) – интересная передача о производстве ирландского тёмного пива.



«Как это сделано. Трапписткое пиво» (США, 2006) – история монастырского пива из Бельгии.



«Мегазаводы. Гинесс» (США, 2011) – устройство и функционирование самого большого в мире пивного завода.



«Страницы истории. Австрийский король русского пива Фон Вакано» (Россия, 2011) – рассказ о знаменитом Жигулёвском пивоваренном заводе.



ВИНО

«Вино. Зелёная революция» (Франция, 2011) – подробный рассказ о жизни известных виноделов.



«Страна тысячи виноградников» (Австрия, 2009) – австрийские виноградники во всей красе.



«Мондовино» (Аргентина, Франция, Италия, США, 2004) – глобализация против самобытности винодельческих регионов мира.



«Сомелье: на донышке» (США, 2015) – рассказ о процессе получения профессии сомелье.

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ

«С точки зрения науки. Экспедиция «Виски» (США, 2011) – поиски секрета авторского напитка арктического исследователя Эрнеста Шеклтона.



«Мегазаводы. Jack Daniel’s» (США, 2010) – всемирно известный бренд виски: от зерна до бокала.

