Собираемся в путешествие как Стивен Кинг

Всемирно известный писатель с собой берёт лишь самое необходимое. И всем рекомендует делать то же самое.

Чаще всего он путешествует на своём автомобиле. Говорит, что в таком случае он ощущает всю полноту свободы – может внезапно изменить свой маршрут или остановиться в захолустном городке на несколько дней. На самолёте писатель летает лишь в случае крайней необходимости, немножко побаиваясь. Пользуется автор ужастиков обычным недорогими гостиницами, мотелями, всегда прося самый дальний номер – так минимизируется вероятность шумной вечеринки за тонкой перегородкой.

Мастхэв

У Стивена есть старый чемодан, которому около 30 лет. Всё, что в него не помещается, не нужно. Гениально простая логика. Например, шампунь он не берёт, потому, что он, как правило, есть в мотеле. Зубная паста и щётка всегда продаются в любом магазинчике, еда тоже всегда продаётся на каждом шагу. А вот что он всё-таки берёт:

iPad

Старик пользуется благами цивилизации. На планшете он слушает аудиокниги или смотрит фильмы.

Кроссворды

Для разнообразия можно и кроссворды поразгадывать. Пригодится во время длительного перелёта, например.

Книги

Разумеется, писатель не может без книг, бумажных. В поездки он берёт по две книги. Если первая окажется хорошей, то ко второй он не приступает. А если она окажется скверной, то всегда есть замена.

Джинсы и футболки

Очень популярное сочетание в одежде среди успешных американцев. Удобно, легко сложить, некритично, если нет возможности погладить. Простота в самом лучшем смысле этого слова.