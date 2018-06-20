Собираемся в путешествие как Стивен Кинг

Всемирно известный писатель с собой берёт лишь самое необходимое. И всем рекомендует делать то же самое.
Чаще всего он путешествует на своём автомобиле. Говорит, что в таком случае он ощущает всю полноту свободы – может внезапно изменить свой маршрут или остановиться в захолустном городке на несколько дней. На самолёте писатель летает лишь в случае крайней необходимости, немножко побаиваясь. Пользуется автор ужастиков обычным недорогими гостиницами, мотелями, всегда прося самый дальний номер – так минимизируется вероятность шумной вечеринки за тонкой перегородкой.
- Мастхэв
У Стивена есть старый чемодан, которому около 30 лет. Всё, что в него не помещается, не нужно. Гениально простая логика. Например, шампунь он не берёт, потому, что он, как правило, есть в мотеле. Зубная паста и щётка всегда продаются в любом магазинчике, еда тоже всегда продаётся на каждом шагу. А вот что он всё-таки берёт:
- iPad
Старик пользуется благами цивилизации. На планшете он слушает аудиокниги или смотрит фильмы.
- Кроссворды
Для разнообразия можно и кроссворды поразгадывать. Пригодится во время длительного перелёта, например.
- Книги
Разумеется, писатель не может без книг, бумажных. В поездки он берёт по две книги. Если первая окажется хорошей, то ко второй он не приступает. А если она окажется скверной, то всегда есть замена.
- Джинсы и футболки
Очень популярное сочетание в одежде среди успешных американцев. Удобно, легко сложить, некритично, если нет возможности погладить. Простота в самом лучшем смысле этого слова.
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