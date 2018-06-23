5 жирных минусов офисной работы

Вам повезло? Вы не такой, как все? Вы работаете в офисе? Думаете, это лучше, чем вкалывать грузчиком? Возможно, но не спешите радоваться. У такой работы есть и негативные стороны.

Топ-5 минусов офисной работы:

Коллектив

Все мы хотим работать в дружном коллективе с доброжелательными, отзывчивыми людьми. Да… Увы и ах, но Вселенная иногда совершенно не слушает наши пожелания и из лучших побуждений подкидывает нам в коллеги конченных мудаков.

Не слишком приятный начальник

А если вы чем-то обидели Вселенную, то мудаком может быть не только коллега, а еще и начальник… Он неизвестно как стал боссом, слабо ориентируется в профессиональной области, плоско юморит, считает себя великим во всём, пишет с ошибками, а иногда и мотает нервы на пустом месте. Врагу не пожелаешь. Хотя нет, ВРАГУ, как раз можно пожелать.

Юмор

Да, шуточки и подколки всегда поднимают настроение, но порой это заходит слишком далеко. В таком случае под прицелом острых языков коллег будут все без исключения ваши внутренние и внешние черты. Для людей особого склада это может стать неприятной частью жизни. Хочется тут пожелать терпения, но зачем такие мучения.

Общепит

Проблема питания многим не кажется такой уж острой, а зря. Снеки, чипсы, печеньки и прочие гадости могут здорово подпортить вам здоровье. Желательно всё-таки находить время и готовить дома еду для работы. В таком случае вы точно будете знать, что шаурма не из сбитой машиной собаки, а в пюре вы не найдёте чьи-то ногти.

Уродующая силы сидячей работы

Пока вам 20-25 лет, то о таком вы не думаете. А вот с годами это становится проблемой. Офисная работа с молниеносной быстротой расправляется с вашей фигурой, здоровьем позвоночника, зрением, а если повезёт, то с состоянием ануса — *шутка про геморрой*. Кстати, мочеполовая система тоже страдаем очень сильно. Постарайтесь хотя бы зарядку делать, ради Бога. А еще лучше не злите вселенную и берите от жизни больше, чем рутинная офисная работа.