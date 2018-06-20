Эффективная работа из дома – возможно ли?

Если нелёгкая так сложилась, что вы работаете дома, то вы уже наверняка столкнулись с тем, что настроиться на продуктивный труд бывает крайне тяжело. Как ни крути, а на работе, в окружении коллег и под строгим присмотром начальника работается куда более охотно. Вот некоторые советы, которые могут помочь вам настроиться на нужный лад и не тратить время впустую.

Наслаждаемся свободой своего личного расписания

Домашняя работа, как правило, дарит человеку такую замечательную вещь, как гибкий график. Всегда можно найти время для себя и своей семьи, а работу выполнять тогда, когда вам это удобно – утром, днём или вообще ночью. К тому же не забываем о том, что нет надобности тратить время на дорогу в офис или из офиса. Дресс-код? Ха! Вы тут сам себе дресс-кодер, работать можно хоть в трусах, хоть без трусов. Хотите устроить сиесту? Пожалуйста!

Есть, правда, и минусы. Такая свобода сильно расхолаживает, особенно если есть некоторая склонность к лени. Также, дома присутствуют и отвлекающие факторы – жена, дети, мама, кот… Всё это может отнимать силы, время и баллы концентрации.

Потому наш совет следующий – постройте свой график так, чтобы максимально исключить отвлекающие факторы. Многим удобно работать поздно вечером – все уже утихли, и можно наконец-то поработать быстро и продуктивно.

Не избегаем людей

Домоседы-мизантропы могут чувствовать себя вполне комфортно. А вот для всевозможных экстравертов работа из дома может стать настоящим испытанием. Таким людям просто жизненно необходимо общество – шуточки, подколки, сплетни, обмен новостями, скандальщики, ммм !!!!

Кому-то покажется, что удалённая работа не для таких людей, но всегда есть выход. Даже если вы на дистанционной должности, постарайтесь почаще выбираться из берлоги, назначать встречи по работе или личным делать. Человек всё-таки животное общественное, даже интроверт.

Самое главное – дисциплина

Такая классная, полезная и ценная вещь, как дисциплина, утраивает своё значение в случае работа из дома. Если она ослабевает, то работа растягивается на бесконечные часы и съедает всё ваше свободное время. Сразу же хочется залезть в соцсети, YouTube или просто романтично смотреть в окно в то время, когда нужно работать. Чтобы этого не случилось, есть множество психологических уловок. Для начала постарайтесь планировать своё время – подъём в 8, завтрак, работа с 9 до 17. Хотя бы в таком упрощённом виде. Можно рабочее время разбивать на периоды, в зависимости от специфики профессии. Также можно устраивать пари с самим собой – проработал целый день без отвлечения на всякую суету – получай серию любимого сериала. Не смог? Тогда хрен тебе, а не прикольный гаджет с Али или вкусняшку к чаю. В конце дня желательно подводить итоги выполненных дел, честно оценивать свою эффективность, делать работу над ошибками и планировать следующий день. Важен, разумеется, и психологический настрой – просто скажите самому себе, что от этого зависит ваш профессиональный рост, ваше материальное благосостояние и счастье ваших близких. Сразу сериалы и мемасики отойдут на третий план, где им и место.

Внешний вид

Очень многие грешат тем, что работают в халате или трусах. Это не слишком хорошо. Мы рекомендуем вам стараться выглядеть так, как будто вы в офисе – умойтесь, почистите зубы, нормально оденьтесь. Это поможет вам настроиться на трудовую волну и не слишком долго ковырять в носу. Если этого не делать, то велик риск со временем превратиться в йети.

Обустраиваем рабочее место

Порядок за рабочим столом – ещё одна бесконечная важная штука. Уберите все отвлекающие вещи, не относящиеся к работе. Закройте все вкладки с ненужной чепухой. Протрите пыль, в конце концов. На видное место желательно положить что-то, что напоминает о работе. Отлично подходит список дел, которые следует сделать за день. Если позволяет жилплощадь, то желательно для работы вообще выделить отдельный стол, комнату и компьютер.

Пространство вокруг

Для эффективной работы рекомендуют иногда менять обстановку. Например, можно иногда выходить в другую комнату. Для телефонных звонков, к примеру, используйте балкон или кухню. Если погода хорошая (а плохой, как известно, у природы и нет), то желательно делать пешие прогулки. Такие процедуры отлично освежают мозги и дают дополнительный импульс к хорошей работе.

Не слишком часто отвлекаемся на еду

Завтрак – наш бро, обед – тоже. А вот постоянная еда за рабочим столом и просмотр бессмысленных роликов – не ваш бро. Гоните его как можно активнее. Так вы не только не съедите лишнего, но и не промотаете бесценное время.

Запасаемся реализмом

Во время планирования рабочего дня желательно трезво оценивать свои силы. Да, важно верить в себя и помнить, что возможности человека безграничны, но недельную норму за один день сделать будет слишком сложно. Лучше запланировать меньше и всё сделать, чем наметить горы дел, сорвать все сроки и потом корить себя за аутизм.

Спорт

В человеке всё взаимосвязано – и физическое состояние, и умственное, и эмоциональное. Нельзя быть сверхпродуктивным, если не внести в свой распорядок дня время для занятий спортом. Хоть чуть-чуть. Это даст вам новые идеи, силы и отличное настроение – мощнейший допинг для работы.