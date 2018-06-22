Расширяем горизонты – подборка «необычных» книг

Сегодня вы вам подвезли порцию необычной литературы отечественных авторов. Разумеется, не каждому понравится, но если «зайдёт», то вы уже никогда не будете прежним. А вот и сами книги:
- Саша Соколов – «Школа для дураков»
Забористый сюрреализм отчасти сокрушает многие мифы относительно русской литературы. Саша Соколов – наш товарищ, родной, правда, живёт, засранец в Канаде. Наверное, потому, что в западных странах в обществе такие чудаки получают больше поддержки. Или хотя бы не получают негатива, как это зачастую бывает в России. Ну, да Бог с ним, с Соколовым.
Герой его романа – ученик с острой формой раздвоения личности, помноженной на нелинейное восприятие времени. Дело происходит в золотые времена СССР. Сквозь свою наркоманскую призму он рассматривает репрессии, гонения на «лженауки», агрессивный атеизм и прочие прелести. Стилистически текст произведения представляет собой сплошной поток мыслей. Тут очень размыт сюжет, почти нет композиции, зато присутствует очень красивый, берущий за душу русский язык.
Главная изюминка – сюрреализм красивым языком. Многие товарищи Соколова по жанру явно проигрывают ему в выразительности.
- Юрий Мамлеев – «Шатуны»
А этот товарищ основательно ударился в философский индуизм. Со временем он на его основе разработал своё собственное учение. В данной книге он исследует загадочную русскую душу, и многие его идеи на эту тему кажутся очень и очень разумными. Однако «Шатуны» во многом раскрывают и его самого, как писателя, как личность, как человека.
Герой романа – некий маргинал, который эмпирическим путём пытается понять суть смерти, совершая настоящие убийства. «Шатунами» автор называет людей, которые погрязли в вечных поисках самих себя и своего места в мире – так и шатаются, как проснувшиеся зимой медведи. Есть в романе и отвратительно натуралистичные описания трупов и убийств (теперь-то точно похоже на авангард, верно?).
- Анри Волохонский – сборник стихов
Творчество это человека с необычным именем известно многим по песням. В частности, Борис Гребенщиков из его стихотворения «Рай» сделал песню «Город золотой», ставшую потом достаточно популярной.
Всё творчество Волохонского полностью лишено заумного бреда, оно пропитано иронией разной степени тяжести и легкомысленным трагизмом. Часто встречаются злые пародии на те или иные реалии. Присутствует остроумный юмор, мат и целая россыпь метких неологизмов. Если вам нравится русский язык, то вы будете в восторге!
- Леонид Андреев – «Красный смех»
И вот вам напоследок старичок начала века. Леонид Андреев считается родоначальником русского экспрессионизма, настоящего морфологического винегрета, который получился неожиданно удачным и вполне съедобным.
Если говорить коротко об авторе, то есть три слова (непонятно какое из них важнее) – скептик, критик, циник. Один из мотивов – пацифизм. Писался роман во время революции 1905 года и русско-японской войны. Написано всё в жанре дневника. И да, русский язык тут просто ох….ительный, как сказал бы Волохонский.
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