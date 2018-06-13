5 качеств, которые нужны, чтобы вытянуть своё дело

Сегодня на каждом шагу мы слышим о своём бизнесе и всём таком. Однако не каждому это дано. Вот те вещи и качества, которые нужно развить прежде чем пускаться в самостоятельное плавание:

Компетентность в выбранной сфере

Вы не поверите, но очень и очень многие люди лезут в какую-то область, не слишком точно зная, что их ожидает. Важно не просто знать сферу, а ориентироваться в ней, как рак в воде – знать все течения, тенденции, перспективы, историю, основных игроков и т.д.

Умение анализировать

На одной природной интуиции далеко не уедешь. При принятии решения нужно учитывать десятки факторов, которые стоит проанализировать. При этом можно привлечь знающих людей (не стоит стесняться). При старте крупных проектов большие корпорации тратят миллионы долларов и человекочасов на аналитические отчёты, а Вася Какашкин из Саратова решает открыть дело, опираясь только лишь на своё предчувствие – смешно же, правда?

Смелость

Многие считают это качество главным. Мол, смелость города берёт и т.д. Можно сказать, что этого мало, но без решительности вряд ли вы сможете чего-то добиться. Как было модно говорить лет 10 назад – «у меня стальные яйца». Любые кардинальные меры требуют элементарной смелости, так как почти наверняка, будут препятствующие силы, которые привыкли к существующему порядку вещей.

Новые технологии

Даже если вы собираетесь торговать жареными пирожками, вам нужно знать последние достижения в сфере кулинарии, маркетинга, логистики и других сфер. Просто невозможно без этого. Даже в самых простых отраслях всегда можно найти что-то новенькое, что-то такое, что даст вам преимущество.

Команда

Да, вы стрежень, лидер и ось всего дела, но без команды вы не сможете подняться. Об искусстве набирать команду специалистов и мотивировать их на эффективную работу пишут тонны литературы и проводят тысячи семинаров, лекций и тренингов. Там рассказывают о том, как важны хорошие специалисты в вашей системе, и как важно с ними обращаться аккуратно. Короче, цените людей.