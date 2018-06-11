6 советов для тех, кто хочет тренироваться по утрам

Многие советуют самые сложные дела делать утром, как можно раньше. А тренировку как раз можно отнести к таким делам. Если встанете рано и проведёте классную тренировку, то неслабо зарядитесь энергией на весь. В таком случае у вас будут все шансы преуспеть и в других областях. Вот простые и действенные советы, если вы хотите перейти на режим утренних тренировок:

Найдите партнёра

Наличие единомышленника всегда мотивирует не пропускать тренировки. К тому же товарищ может помочь вам с выполнением некоторых упражнений и подстраховать, если будет необходимость. Кстати, не забываем и про соревновательный момент, который здорово помогает психологически.

Здоровый сон

Если вы решили трениться по утрам, то нужно пересмотреть свой распорядок дня и обеспечить вашему организму достаточное количество часов сна – 7-8 часов. В случае недосыпа эффективность всех систем вашего организма будет минимальной. Первое время будет тяжело, но потом вы втянетесь и будете засыпать сном младенца в 10-11 часов вечера.

Быстрый подъём

Желательно вставать сразу же после того, как вы выключили будильник. Соблазн полежать ещё 5 минут может поставить крест на всех ваших потугах.

Лёгкий завтрак

Заниматься спортом на голодный желудок мы вам не рекомендуем. Но и переедать очень опасно. Самый лучший вариант – лёгкий перекус. Вот, кстати, хорошие блюда для подготовки к тренировке.

Постоянство

Пропуская тренировки, вы отдаляете тот прекрасный момент, когда ранний подъём на тренировку будет для вас лёгким и приятным. На начальном этапе регулярность имеете решающее значение.

Интенсивность

Раз уж вы начали заниматься спортом по турам, то делать это нужно как следует, максимально интенсивно и правильно. Выкладываться необходимо на каждой тренировке, на каждом упражнении и в каждом повторении. Если, конечно, вы хотите, чтобы ваши утренние мучения не прошли даром.