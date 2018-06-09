Твой мужской журнал
Форма публикации

«Никогда не верь женщинам. Турецкие султаны были мудрые и дальновидные люди. Как только женщина скажет тебе, что любит тебя, что ты для нее все
– топи ее в мешке! Если действительно любит – не обидится!.. Если нет – одной лгуньей будет меньше!»

— Дмитрий Емец

Как быть, если вы умнее своего начальника

MagMens
MagMens
9 Июн, 2018 / 62 Просмотров

Итак, разумеется, каждый из нас считает себя умнее других. Но бывают ситуации, когда это не просто чисто мужская самоуверенность, а факт. Если вами руководит человек, который ниже вас в плане интеллекта, квалификации и личности, то это серьёзный повод призадуматься. Если вы это осознали, то вот что нужно делать:

  1. Работа

Для начала не стоит думать об этом слишком много, иначе вы рискуете упустить свои прямые обязанности по долгу службы. Если слишком часто думать о том, что ваш босс неадекват, лентяй и рукожоп, то можно постепенно начать косячить и самому.  Даже если начальник совсем безнадёжен, это не повод работать, спустя рукава.

  1. Тактичность

С мудаками и дураками нужно уметь общаться. Особенно, если они выше вас в профессиональной иерархии. Лучше лишний раз не высказывать свои мысли по поводу умственных способностей начальника – прибегайте к этому только в том случае, если это вас напрямую касается. Например, не стоит молчать, если вас отчитывают за его косяки.

  1. Поиск плюсов

Желательно составлять мнение о человеке не только по тому, какую музыку он слушает. Постарайтесь посмотреть на босса и с другой стороны – возможно, в чём-то другом он вполне себе хороший специалист, у которого есть чему поучиться. А возможно, и нет.

  1. Скромность

Если вы заметили, что по каким-то показателям превосходите начальника, то появляется риск стать чересчур самоуверенным. Высокомерие никогда и никому ещё не помогало. Умеренная скромность убережёт вас от косых взглядов, едких шуток и карьерного ступора.

  1. Избегание сплетен

Если руководитель глуп, то это не повод обсуждать его с коллегами. В конце концов они сами всё это видят, и нет надобности лишний раз заострять на этом внимание. В противном случае можно приобрести репутацию болтуна и сплетника.

  1. Наставничество в другом месте

Теоретически начальник должен помогать вам расти личностно и профессионально. Однако если он элементарно глуп, то таким полезным наставником он стать не может по определению, что негативно сказывается на скорости вашего роста и карьерном продвижении. В качестве альтернативы можем посоветовать вам найти более опытного коллегу и постепенно учиться у него – следить за его работой, подмечать детали, обращаться в сложных ситуациях.


Меню