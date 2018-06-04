5 классных околофутбольных игр

Футбол этим летом в тренде. Хотя он в тренде всегда, как-никак самый популярный вид спорта в мире. Если вы хотите попинать мяч, но нет 10-20 человек для полноценной игры, можем предложить вам целых пять альтернатив:

Панна

Эту игру с натяжкой можно назвать футболом «один на один». Для игры понадобится небольшая площадка (асфальт, трава, бетон, резинка, грунт — любая) и мяч (желательно для футбола или мини-футбола, но можно использовать почти любой). Цель игры набрать больше очков, которые зачисляются за попадание в небольшие ворота и прокидывания мяча между ног соперника. Причём во втором случае должно начисляться больше – можно договориться, как удобно.

Хэдис

Что-то среднее между настольным теннисом и футболом. Как видно из названия, играть нужно только головой. Понадобится стол для пинг-понга (такие часто ставят во дворах жилых домов в России) и футбольный мяч (настоящий немного тяжеловат, лучше взять детский или вообще резиновый). Правила просты. Энтузиасты даже чемпионат мира проводят.

Тэкбол

Очень похоже на хэдис, но есть существенные отличия. Во-первых, тут можно играть всеми частями тела, кроме рук. Во-вторых, стол тут не прямой, а выгнутый. Мяч советуют использовать настоящий, для большого футбола. Играют 2 на 2 или 1 на 1.

Футволей

Необычный спорт. Появился он в те времена, когда футбол был под запретом. Бразильские ребята соединили волейбол и футбол. Понадобится мяч (любой) и сетка для волейбола (или просто верёвка).

Есть более сложная азиатская разновидность – сепактакрау, но она слишком сложна для новичков.

Фристайл

Это уже более художественная игра. Можно играть вообще самому с собой. Цель – выполнять трюки с мячом. Их сотни. Играть можно везде, хоть в квартире. Нужен только мяч.