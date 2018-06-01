9 занятий, который повысят ваш IQ

Да, каждый из нас считает себя самым умным. Однако многие забывают, что природные скиллы стоит постоянно развивать. Эти на первый взгляд простые вещи при должной регулярности очень сильно прокачивают ваши интеллектуальные способности и память.

Заучивание информации

В школе не зря дети учат стихотворения. Заучивание наизусть заставляет наши мозги напрягаться, что в конечном итоге ведёт к повышению их способностей. Школьные времена прошли, а потребность в быстром мышлении не исчезнет никогда. Поэтому рекомендуем вам заниматься хотя бы по несколько минут в день – красивая классическая поэзия творит чудеса с вашей памятью. Для усложнения задачи можно попробовать выучить более экстравагантные стихи, те, которые без рифмы, например, Маяковского. Ещё сложнее учить прозу. Если вы знакомы с каким-нибудь иностранным языком, то можете выбрать стихи на этом языке. Вариативность увеличит эффект от таких упражнений и не даст вам заскучать.

Писание

Давайте ещё раз вспомним школу. А именно сочинения и изложения. Ещё одно очень полезное занятие, которое заставляет ваш мозг делать полезную работу. Если сейчас вам не нужно что-то писать, то возобновите эти практики. Что-нибудь, любого стиля и формата – просто начните писать. Если идей совсем никаких, то попробуйте вести дневник, в котором описывать все происшествия за день, планы, идеи, мысли.

Спорт

В школе также была и физкультура. И тоже не зря, ведь физическая активность – это не только развитии координации, ловкости, реакции, но и большая помощь мозгу. Важно помнить, что в организме человека всё взаимосвязано, в данном случае речь о связи физической и мозговой активности.

Чтение

Всё логично – чтобы быть умнее, надо больше читать. Желательно художественную литературу высокого качества. Во время этого процесса мозг проявляет фантазию, рисуя в вашем воображении образы и пейзажи. И ещё: когда-то у Анатолия Вассермана спросили «что нужно, чтобы стать умным?» Так вот он посоветовал гениальную вещь – надо много читать и много думать о прочитанном. О прочитанном думать нужно примерно следующее – какова идея сюжета, какие использованы выразительные средства, в чём мотивации героев тех или иных событий, что автор старался донести до читателя. Также полезно было бы общаться с единомышленниками – обсуждать книги, а не просто самому о них думать.

Математика

Эх, математика, царица полей. Оказывается, простые арифметические (и не только) вычисления в уме тоже прокачивают наш мозг. Даже если в жизни вы не так часто имеете дело с цифрами. Очень рекомендуем вам купить сборник задачек и время от времени решать их.

Головоломки

Логические задачки тоже в состоянии поддержать и развивать форму вашего серого вещества. В сети полным-полно сайтов с головоломками разного уровня сложности. Рекомендуем найти несколько таких сайтов и время от времени посещать их.

Иностранный язык

Это самое классное – помимо развития мозга вы приобретает практические знания, которые вполне могут пригодиться в реальной жизни. Чтобы учить язык есть огромное количество способов – учебники, онлайн-сервисы, приложения, курсы, уроки и т.д.

Круг общения

Общение с людьми тоже очень хорошо стимулирует мозговую деятельность. Разумеется, люди должны быть достойными, такие, у которых можно чему-то научиться. Нельзя постоянно вариться в собственном соку. Иногда общение с человеком из другой среды будет не только полезным, но и очень интересным.

Творчество

Про словесное творчество мы уже сказали, но также желательно заниматься и изобразительным. Рисование (карандашом, красками, мелом и вообще, чем угодно) отлично подходит для того, чтобы не только дать мозгу полезную нагрузку, но и успокоить нервы и подумать о чём-то своём. Также можно попробовать что-то лепить (глина, пластилин, полимерная глина) или вырезать (резьба по дереву).