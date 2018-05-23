10 веских причин начать практиковать сиесту

Испанцы с итальянцами не так уж и глупы – оказывается, дневной сон несёт в себе массу полезного! И вот причины последовать их примеру:

Восполнение недостатка сна

Все мы любим посидеть в телефон, уже лёжа в постели. В итоге мы не добираем один, два и то и три часа сна. Это небольшой недосып накапливает и, как камень на шее, тянет вас вниз. Но стоит вздремнуть на перерыве 1 часик, и вы сможете противостоять этому.

Повышение умственных способностей

Любая информация после короткого сна запоминается в несколько раз лучше. Это выяснили недавно немецкие учёные (не британские, как вы подумали). Хотите сохранить ум и память? Больше спите!

Снижение чувства голода

Недосып является одной из причин повышенного чувства голода, а оно ведёт к перееданию, набору лишнего веса и остальным прелестям. Если же организм получает нужное количество часов сна, то и есть ему хочется меньше. Хотите оставаться в форме и не набирать лишний вес? Больше спите!

Снижение стресса

Во время сна нервны расслабляются, что просто отлично в наш издёрганный век. И дело не только в той довольной улыбке, которая у вас после обеденного сна – смотрите глубже: снижается риск инфарктов, инсультов, повышается потенция! Хотите быть уравновешенным? Больше спите!

Повышение доброты и нежности

Недосып рождает раздражительность. Раздражительность рождает скандалы. Скандалы убивают нормальные отношения в паре. Логика проста – хотите сохранить семью? Больше спите!

Повышение продолжительности жизни

Люди с хроническим недосыпом намного чаще страдают опасными заболеваниями – диабет, пороки сердца, ожирение, гипертония. Хотите жить дольше? Больше спите! Например, в обед.

Повышение сексуальных возможностей

От недосыпа падает уровень тестостерона. Вслед за ним падает и ещё кое-что… Хотите радовать себя и свою подругу в постели? Больше спите!

Сохранение памяти и умственных способностей

Невысыпающиеся люди склонны видеть то, чего нет. Нет, речь не о призраках. Просто утомлённый мозг снижает способность восприятия окружающей действительности. В крайней форме это выражается в галлюцинациях. Хотите остаться в трезвом уме? Больше спите!

Улучшение физической формы

Любой спортсмен вам скажет, что режим сна и отдыха не менее важен, чем тренировки. Во сне организм восстанавливает ткани и химический баланс. Хотите большего добиться в спорте? Больше спите!

Улучшение внешнего состояния кожи

Если вы не будете высыпаться, то это станет заметно – круги под глазами, шелушащаяся кожа, пятна, нездоровый цвет лица. Хотите походить на живого здорового человека, а не на зомби? Больше спите!