3 упражнения для тех, кто занимается единоборствами

Любой боец обязан быть в максимально хорошей форме. Важна не только техника и мышечная память, но и сами мышцы: степень их развитости и сила. Вот три замечательных, очень эффективных упражнения для развития ударных характеристик.

Одноручные отжимания

Прекрасное упражнение. От него укрепляются связки и увеличивается сила. Оно тяжелее традиционного двуручного отжимания в несколько раз и требует не только силы, но координации. Принимаем упор лёжа, ноги расставляем шире плеч. Потом одну руку убираем и кладём на бедро. Задерживаемся в таком положении, держа равновесие и начинаем выполнение – медленно опускаем туловище как можно ниже и возвращаемся обратно. Упражнение отлично развивает мышцы, которые вы задействуете во время ударов руками.



Подтягивания с клинчем

Захват шеи в клинч – один из распространённых приёмов в некоторых боевых искусствах, например, в тайском боксе. Зачастую он ведёт к броску и переводу в партер. Чтобы это удачно реализовать, нужны сильные сгибательные мышцы, и их можно натренировать подтягиваниями с клинчем. Можно использовать подвешенную на цепь гирю. Можно обойтись и обычным турником – просто используйте максимально узкий хват ладонями, направленными вовнутрь. Также многие перекидывают через перекладину ремень или даже крепкое полотенце – так дополнительно будут тренироваться кисть и пальцы.





Приседания на одной ноге

Достаточно сложное упражнение – велика нагрузка не только на ногу, но и на координацию и чувство равновесия. Всё это очень важно в бою, хоть с использованием ударов ногами, хоть без. Выполняется упражнение примерно так – руки протягиваем вперёд, отрываем ногу от пола и медленно вытягиваем её вперёд, одновременно с этим приседая. Будьте готовы к тому, что с первого раза может не получиться.

