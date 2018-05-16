Учимся использовать специи, как шеф-повар

Специи призваны сделать нашу пищу более приятной, вкусной и ароматной. И было бы глупо отказываться от них. Разумеется, если вы не аскет-отшельник или тибетский монах.

Если смотреть на историю человечества, то многие века пряности считались атрибутом роскоши и богатства, только лишь знать могла позволить себе приправлять еду дорогостоящими специями. Сегодня всё иначе: мы живём в золотом веке человечества – за небольшую плату можно купить травы и специи со всех концов мира.

И вот тут возникает уже другая проблема – как разобраться в обилии специй? Что с чем хорошо сочетается? Мы вам поможем!

Мясо

Самый вкусный и самый «мужской» продукт! Вкус мяса может широкого варьироваться в зависимости от тех специй, которые мы используем.



Чёрный молотый перец – самый популярный и самый универсальный. Отлично сочетается с любым типом мяса.

Зелёный перец – похож на чёрный, но имеет более мягкий вкус.

Белый перец – мягче чёрного, но более острый, чем зелёный.

Кайенский перец – очень острый. Подходит любителям мексиканской кухни.

Чили – действие этого перца похоже на огонь, он жжётся. Кайенский как бы режет, а этот жжёт.

Душистый перец – почти не острый. Добавляют только для аромата.

К свинине подходят следующие: майоран, тмин, сельдерей, чеснок, лавровый лист, базилик, орегано, кумин, куркума, эстрагон, розмарин, кардамон, зира, паприка, хмели-сунели. Можно сочетать несколько специй из указанных выше – например, хорош набор для шашлыка: чёрный перец, зира, тимьян, кориандр. Мясо так промаринуется куда лучше, чем в майонезе или уксусе.



Говядина дружит с такими специями: тимьян, гвоздика, базилик, семена горчицы, кориандр, тмин, тархун, розмарин, орегано, куркума, мускатный орех. Готовое блюдо лучше приправлять одной или двумя специями, а для мариновки лучше взять такой комплект – барбарис, тимьян, розмарин, чёрный перец.

Баранина имеет специфический аромат, а потому лучше подобрать специи, которые немного его затмят – чабрец, зира, имбирь, паприка, кардамон. Также часто используют перец чили, чтобы немного разбавить специфический вкус.

Птица

Для курицы выбрать специи нетрудно. Она обладает достаточно нейтральный вкусом и несильным запахом, потому подойдут чёрный перец, гвоздика, кумин, куркума, имбирь, чабрец, розмарин, орегано, семена горчицы, паприка, кари, чеснок.



Дичь же обладает более жёстким мясом и насыщенным ароматом. Знатоки рекомендуют мяту, майоран, мелису, сельдерей, розмарин, мирта, апельсиновая цедра. Для запекания можно добавить мускатный орех, корицу и перец чили. При варке добавьте чёрный перец горошком, тимьян, чеснок, лук.

Рыба

Для любой рыбы или морепродуктов подойдут розмарин, тимьян, майоран и эстрагон. Не забываем и о лимонном или лаймовом соке – хотя их и нельзя отнести к специям. Для пресноводной рыбы подходит также чеснок, куркума, кориандр, базилик. Для запекания лучше использовать мяту, розмарин, мелиссу. Варить рыбу стоит с лавровым листом, шафраном и мускатным орехом. Каждую их этих специй лучше использовать либо в одиночку, либо в паре. Больше двух лучше не класть.



Морская рыба обладает другим вкусом, ароматом и особенностями. Для жарки идеально подходит простой чёрный перец. Можно добавить чуть-чуть тимьяна, имбиря, мелиссы. Для запечённых блюд лучше всего фенхель, базилик и тот же лимонный сок.