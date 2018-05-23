10 лучших упражнений для ягодиц

Развивать тело нужно гармонично. Было бы неправильным качать только пресс и бицепс. Поэтому упражнениями на ягодицы нельзя пренебрегать ни в коем случае. И дело тут не только в красоте. Да, девушки обращают внимание на мужские ягодицы, но главное для чего это нужно делать – повышение силы и функциональных способностей всего тела.
Вот наиболее эффективные упражнения для укрепления мышц этой части тела:
- Штанга на животе
Облокачиваемся лопатками на скамью или тумбу, ноги сгибаем под прямым углом и вытягиваем вперёд. Туловище должно быть строго горизонтальным. Берём штангу, упираем на пояс – это исходное положение. Далее опускаем таз и медленно возвращаемся в горизонтальное положение.
- Выпад с гантелями обратный
Берём гантели в руки и становимся на возвышение (20-30 см от уровня пола). Делаем широкий шаг назад и касаемся коленом пола. В этом время бедро другой ноги должно опустить до положения, параллельного полу. Далее возвращаемся в исходное положение, держа торс при этом строго вертикально. То же самое делаем и другой ногой.
- Болгарские сплит-приседания
Становимся спиной к тумбе, скамье или стулу, предварительно взяв штангу на плечи. Закидываем одну ногу на тумбу и приседаем до тех пор, пока бедро опорной ноги не будет параллельно полу, а колено «поднятой» не коснётся пола. Туловище держим вертикально. Потом медленно возвращаемся в исходное положение.
- «Мёртвая» тяга
Ноги ставим чуть шире плеч, стопы чуть-чуть наружу. В этом упражнении работает в статике задняя поверхность бедра и в динамике мышцы спины. Берём штангу с пола и медленно выпрямляем туловище, держа ноги неподвижными. Внимание – упражнение требует тщательно разминки. И не надо «грубить» с весами.
- Мостик с грузом
Ложимся на пол, размещаем штангу на уровне пояса. Ноги сгибаем в коленях. Опираемся стопами и лопатками в пол и поднимаем тазом штангу.
- Приседания
Одно из базовых упражнений в бодибилдинге. Берём штангу на плечи, ставим ноги на ширину плеч и медленно приседаем до тех пор, пока бедро не будет параллельно полу.
- Поворот бедра
Ложимся на пол на бок, согнув колени под прямым углом. Ноги прижимаем одну к другой. Медленно поворачиваем верхнюю ногу, чтобы колено смотрело вверх.
- Фидхед
Ложимся на пол вниз лицом, руки – по бокам. Одновременно поднимает ноги и плечи – бёдра будут прижаты к полу. Задерживаемся в этом положении на секунду и возвращаемся обратно. Лучше комбинировать статическое напряжение (подольше задерживаться в верхней точке) и динамическое (делать побольше коротких движений).
- Румынская тяга с одной ногой
Стоим прямо. Потом наклоняем вперёд, одну ногу поднимаем и отводим назад, а руки опускаем вниз и тянемся к полу. Далее сгибаем опорную ногу пока не коснёмся ладонями пола. Задерживаемся в этом положении на несколько секунд и возвращаемся в положение стоя.
- Обратная стойка
Садимся на пол, упираемся стопами и ладонями. Пальцы рук должны быть развёрнуты в том же направлении, что и пальцы ног. Напрягая туловище и бёдра, поднимаемся до параллели с полом (от колена до плеч). В этом положении задерживаемся на несколько секунд и возвращаемся.
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