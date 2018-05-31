9 советов для тех, кто хочет рано вставать

Все успешные люди вставали рано. Это отлично сказывается на личной эффективности. А если начать день с крепкой тренировки, то это зарядит вас невероятной энергией. Вам захочется переделать кучу дел и ещё на несколько шагов приблизиться к своим целям. Но вот беда – раннее пробуждение многим даётся весьма трудно. Вот советы, как облегчить его:
- Правило шести секунд
Итак, вам нужно сделать что-то такое, что очень не хочется. В данном случае речь о том, чтобы встать с постели и пойти захватывать мир. Простое правило гласит, что психологически легче начать, если запустить обратный отсчёт от 6 до 1. Многие утверждают, что так хочется встать даже раньше, чем отсчёт дойдёт до единицы.
- Утренние дела
Многие утверждают, что утром просто не в состоянии что-то делать осознанно и эффективно. Для таких есть простая стратегия – вставить в свои распорядок дня часик для «раскачки» — не спеша встать, умыться, почистить зубы, позавтракать, настроиться на тренировку морально.
- Дисциплина
Многие утверждают, что в таких делать мотивация явно проигрывает простой дисциплине. Вы встаёте не потому, что это вам нужно для достижения какой-то там благой цели, а просто потому что надо, без пояснений. Легко сказать, скажете вы? Да, придётся не просто, но результат будет великолепным.
- Время для себя
Находите прелесть в утреннем спорте наедине с самим собой. Это прекрасно освежает голову и расслабляет нервы, что отлично сказывается на ваших интеллектуальных возможностях. Нередко во время таких вот тренировок в голову приходят удачные мысли и решения – только успейте записать на всякий случай.
- Не потеря энергии, а заряд
Правильный психологический настрой – вы тратите энергию, да, но потом она возвращается с процентами! Так можно, чуть-чуть обмануть свой организм, который, как сложилось в эволюции, стремится как можно меньше тратить силы.
- Нет очередей на тренажёры
В фитнес-клубах по вечерам, как правило, собираются очереди к основным тренажёрам. Это сбивает ваш спортивный ритм, увеличивает затраты времени на тренировку и вообще здорово раздражает. А вот утром совсем другая картина. Если вы осознаете это, то будете намного более охотно идти на раннюю тренировку.
- Компания
Эта мысль стара как мир – если хотите чем-то заниматься, то легче это будет делать с единомышленниками. Так вам не только интереснее будет заниматься, то и легче вскочить с кровати и помчаться на тренировку.
- Сегодня!
Простой совет – любые планы не стоит откладывать на понедельник или начало месяца – раз решили, то делайте прямо с сегодняшнего дня!
- Животина
Если с друзьями не сложилось, то заведите себе питомцев, которые будут помогать вам просыпаться. Собака всегда будет рада пойти с вами на пробежку, попугай ласковым криком будет поднимать вас с постели, а если позволит площадь, то заведите кого-то покрупнее. Вот корову, например, надо кормить по графику, без всяких задержек.
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