9 советов для тех, кто хочет рано вставать

Все успешные люди вставали рано. Это отлично сказывается на личной эффективности. А если начать день с крепкой тренировки, то это зарядит вас невероятной энергией. Вам захочется переделать кучу дел и ещё на несколько шагов приблизиться к своим целям. Но вот беда – раннее пробуждение многим даётся весьма трудно. Вот советы, как облегчить его:

Правило шести секунд

Итак, вам нужно сделать что-то такое, что очень не хочется. В данном случае речь о том, чтобы встать с постели и пойти захватывать мир. Простое правило гласит, что психологически легче начать, если запустить обратный отсчёт от 6 до 1. Многие утверждают, что так хочется встать даже раньше, чем отсчёт дойдёт до единицы.

Утренние дела

Многие утверждают, что утром просто не в состоянии что-то делать осознанно и эффективно. Для таких есть простая стратегия – вставить в свои распорядок дня часик для «раскачки» — не спеша встать, умыться, почистить зубы, позавтракать, настроиться на тренировку морально.

Дисциплина

Многие утверждают, что в таких делать мотивация явно проигрывает простой дисциплине. Вы встаёте не потому, что это вам нужно для достижения какой-то там благой цели, а просто потому что надо, без пояснений. Легко сказать, скажете вы? Да, придётся не просто, но результат будет великолепным.

Время для себя

Находите прелесть в утреннем спорте наедине с самим собой. Это прекрасно освежает голову и расслабляет нервы, что отлично сказывается на ваших интеллектуальных возможностях. Нередко во время таких вот тренировок в голову приходят удачные мысли и решения – только успейте записать на всякий случай.

Не потеря энергии, а заряд

Правильный психологический настрой – вы тратите энергию, да, но потом она возвращается с процентами! Так можно, чуть-чуть обмануть свой организм, который, как сложилось в эволюции, стремится как можно меньше тратить силы.

Нет очередей на тренажёры

В фитнес-клубах по вечерам, как правило, собираются очереди к основным тренажёрам. Это сбивает ваш спортивный ритм, увеличивает затраты времени на тренировку и вообще здорово раздражает. А вот утром совсем другая картина. Если вы осознаете это, то будете намного более охотно идти на раннюю тренировку.

Компания

Эта мысль стара как мир – если хотите чем-то заниматься, то легче это будет делать с единомышленниками. Так вам не только интереснее будет заниматься, то и легче вскочить с кровати и помчаться на тренировку.

Сегодня!

Простой совет – любые планы не стоит откладывать на понедельник или начало месяца – раз решили, то делайте прямо с сегодняшнего дня!

Животина

Если с друзьями не сложилось, то заведите себе питомцев, которые будут помогать вам просыпаться. Собака всегда будет рада пойти с вами на пробежку, попугай ласковым криком будет поднимать вас с постели, а если позволит площадь, то заведите кого-то покрупнее. Вот корову, например, надо кормить по графику, без всяких задержек.