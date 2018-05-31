5 главных вопросов о личных финансах

Чтобы навести порядок в своих личных финансах, нужно обязательно знать ответы на эти вопросы. Личных бухучёт необходим, если вы хотите достичь финансового благополучия.

Сколько ваша семья тратит в месяц?

Подавляющее большинство простых людей не знает об этом. А надо бы. Заведите тетрадку для учёта доходов и расходов. С тем же успехом можно использовать специальные приложения. Далее траты можно разбить на категории для наглядности (продукты, ЖКХ, связь, бензин, аптека, бытовая химия и т.д.) и подумать на тем, как можно сэкономить.

Каков ваш доход в настоящее время?

Всё просто, если у вас одна единственная работа с фиксированной суммой. Однако в последнее очень многие выкручиваются, как могут, и заводят себе несколько работ и подработок. Желательно в конце месяцы всё считать и подводить итоги.

Сколько у вас долгов?

Да, брать в долг вообще не стоит. Но если уж пришлось, то лучше записать сколько и кому вы должны. И второе – сколько и кто должен вам. Деньги любят счёт и долги не стоит забывать.

С кредитами лучше всего не связываться вообще. А если всё же связались, то поскорее избавляйтесь. Погашайте долг и уведомляйте банк о том, что хотите закрыть кредитный счёт. Там вам подскажут что для этого нужно, неохотно, конечно, но подскажут.

Сколько у вас накоплений?

В зависимости от суммы (надеемся, она у вас большая) можно принять решение о том, как лучше хранить эту сумму. Вариантов может быть много – депозит, ПИФы, индексные фонды, акции, облигации. Кроме того, важно хранить в такой валюте, которая под натиском инфляции обесценивается как можно медленнее. Разумеется, речь не о рублях.

Сколько ваш желаемый доход?

Двигаться по жизни легче, когда есть цель или несколько. Подумайте, сколько вам нужно денег для того, чтобы достичь цели.