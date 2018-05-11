Самооборона подручными средствами

Можно быть бесконечно мирным пацифистом, но в жизни всё равно всегда будут моменты, когда нужно постоять за себя или родных. А бывают совсем скверные ситуации, когда у вашего противника численное или физическое превосходство. В таком случае обязательно нужно вооружиться хотя бы чем-нибудь. Вот что в экстремальных условиях может стать оружием:

Горячий чай или кофе

Острый конфликт может настигнуть вас даже в момент кофе-брейка. В таком случае можно использовать обжигающую жидкость, как оружие. Плесните ею в лицо ублюдку, а потом добавьте чем-нибудь ещё, пока он не опомнился.

Кружка

Далее используем и кружку, в которой был ваш кофе. Твёрдый предмет хорошо подходит для того, чтобы разбить лицо, ведь она куда плотнее кулака, особенно, если вы не чемпион по боксу или смешанным единоборствам.

Огнетушитель

У этого предмета двойное действие. Во-первых, им можно брызнуть в морду, чтобы дезориентировать гада. Во-вторых, огнетушитель, как правило, достаточно тяжёлый, а корпус его сделан из металла – можно использовать, как орудие.

Ручка или карандаш

Если речь о жизни, то надо пускать в ход всё, что есть. Ручкой или карандашом, например, можно проткнуть глаз или горло. Желательно делать это неожиданно, например, сразу после какого-то отвлекающего манёвра.

Ключи

Связка ключей, зажатая в кулаке как кастет, здорово увеличивает силу удара, а если попадать в уязвимые места (газа, шея, пах), то эффективно вдвойне. Острый ключ можно зажать между пальцами и использовать примерно так же, как ручку.

Карабин

Этот предмет альпинистского снаряжения в последнее время многие используют как брелок или как сувенир. Если он достаточно крупный, то и он может выполнить роль импровизированного кастета.

Часы

Ещё один предмет, который можно зажать в кулаке или надеть на пальцы для увеличения силы удара. Да, часы, скорее всего, разобьются, но оно того стоит.

Термос

Тяжёлый тупой предмет. Отлично подходит для того, чтобы помощь вам постоять за себя. Желательно иметь металлический полный термос – так сила удара повысится.

Ремень

Плотный, толстый ремень с массивной пряжкой может стать опасный оружием. Им можно парировать удары и бить самому, а в ближнем бою и задушить мразь.

Фонарик

Ночью фонариком можно сначала ослепить нападающего, а потом пустить в ход руки, ноги, голову и всё, что есть вокруг. Металлический корпус фонарика может и сам быть ударным оружием.

Смартфон

Смартфоны, как правило, обладают достаточно прочным корпусом и относительно большим весом, а потому можно его зажать в кулаке и увеличить силу удара. Метьте в глаза или шею.

Соль

Старый дедовски приём – бросить в глаза жменю соли. Если есть под рукой – действуйте. Будет щипать. В это время можно или убежать, или отмудохать нападавшего.

А вообще лучше при прогулках в тёмное время суток держать в кармане перцовый балончик или травмат. Про холодное оружие (ножи, отвёртки, заточки) лучше забыть, в России за такое, скорее всего посадят.