Вещи, снижающие уровень тестостерона – ТОП-7

Знатоки теорий заговоров могут многое рассказать, что злые ТНК сговорились и решили подорвать здоровье человечества (или населения России) на биологическом уровне. Для этого они решили снизить уровень тестостерона, который напрямую влияет не только на физическую силу мужчины, но и на его (О, ужас!) репродуктивные возможности. Над такими теориями можно смеяться или плакать, но многие окружающие нас вещи действительно пагубно сказывают на уровне этого жизненно важного гормона.

Еда с пестицидами и гормонами

Все продукты (как животного, так и растительного происхождения), которые мы можем найти на полках магазинов являются крайне вредными для мужского здоровья. Овощи и фрукты обрабатываются пестицидами, а животные мясо-молочной отрасли пичкаются гормонами роста. Всё вместе пагубно сказывается на нас.

Бег и велоспорт

Удивительно, но спорт не всегда дарит здоровье. Например, велоспорт негативно сказывается на состоянии мужских половых желёз. Речь идёт о езде на длинные дистанции. Спортсмен часы напролёт крутит педали, сидя на узком сиденье, из-за чего на простату оказывается неестественное давление. После этого выработка тестостерона снижается. Примерно тем же эффектом обладает и бег трусцой на длинные дистанции.

Голубой свет

Естественный свет помогает нам быть в тонусе весь световой день. А вот искусственный свет (мониторы, экраны телефонов, комнатные светильники) имеет лишь пагубный эффект. Такой тип света ведёт в большей усталости, снижению тонуса всего организма и снижению уровня тестостерона. Вроде бы врачи всего мира это знают, но, как утверждает Рент-ТВ, молчат, чтобы мировое закулисье без помех управляло цивилизацией.

Сахар и сладости

Это вещество нарушает обмен веществ и ведёт к лишнему весу, а лишний вес напрямую влияет на уровень тестостерона и даже увеличивает риск рака. Мы уже молчим про элементарную бытовую лень, которая у полных людей становится настоящим проклятием.

Веганство

Отсутствие в рационе мяса, молока и животных жиров напрямую ведёт к снижению выработки тестостерона. Также организм недополучает целый ряд необходимых витаминов и микроэлементов. Всё в совокупности означает, что и тут ещё один миф – якобы веганы более здоровы, чем мясоеды. Чушь.

Соя

О её пользе трубят на каждом углу. Возможно, для каких-то процессов она и полезна в небольших количествах, но для выработки организмом тестостерона она точно вредна. Мужики, не ешьте сою!

Обезжиренная пища

Принято считать, что жир – это плохо. Ещё нас пугают страшным словом «холестерин». На само же деле, определённое количество животного жира просто необходимо нашего организму. Жирное мясо в умеренных количествах отлично сказывается на выработке тестостерона.