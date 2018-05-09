Лучшие коктейли с рассолом

Огуречный или какой-нибудь другой рассол принято считать одним из действенных средств в борьбе с неприятными последствиями похмелья. Однако, эту бодрящую жидкость очень многие используют не после, а вместе с алкоголем. И получается просто отлично! Вот несколько рецептов классных коктейлей.
Pickleback
В 1930-х в США лютовал «сухой закон». Бедные работяги старались найти утешение в чём угодно, что хотя бы частично похоже на дешёвые сорта виски. Весь алкоголь на рынке был нелегальным, а потому крайне некачественным. Чтобы как-то это преодолеть, выпивохи старались придумать какие-нибудь коктейли, которые сгладили бы эти недостатки. И им это удалось.
Ингредиенты:
— Виски (1 шот).
— Огуречный рассол (1 шот).
Вообще, это даже не коктейль, а просто способ пить виски. Всё просто – выпиваете стопку виски и сразу после этого стопку рассола. В те времена это не воспринимали, как нечто изысканное, но сейчас такой способ напиваться находят интересным. Чтобы быть ближе к канону, используйте именно ржаной виски, который был в то время наиболее популярным.
За родину!
А вот нечто родное, близкое советскому сердцу. Разумеется, буржуйского слова «коктейль» в СССР долгое время не знали, но что-то похожее было.
Ингредиенты:
— Спирт – 30 мл.
— Огуречный рассол – 70 мл.
Только для настоящих мужчин!
Оливковый Пиклбэк
Примерно то же самое, что и коктейль №1 в нашем списке. Вот только на юге США огуречного рассола не было, и вместо него калифорнийцы использовали оливковый.
Ингредиенты:
— Виски Jack Daniels – 30 мл.
— Оливковый рассол – 20 мл.
— Tabasco.
Солёность рассола отлично оттеняет терпкость виски.
Pickle-Armagnback
Этот коктейль поражает своей специфичностью. Адепты коньяка вообще назовут его бессмысленной порчей продукта. Как ни странно, но фруктовые нотки хорошего коньяка отлично сочетаются с кисло-солёной терпкостью рассола.
Ингредиенты:
— Коньяк – 30 мл (лучше подойдёт арманьяк).
— Капустный рассол – 15 мл.
— Tabasco.
Вместо капустного рассола можно взять помидорный или тот, в котором мариновался брокколи.
Грязный мартини
Название звучит залихватски – почти как «грязный Гарри». Напиток имеет мутный вид, отсюда и название. Говорят, что Франклин Рузвельт уважал этот коктейль и даже символически отпраздновал им отмену «сухого закона».
Ингредиенты:
— Водка – 60 мл.
— Сухой вермут – 10 мл.
— Оливковый рассол – 10 мл.
Водку можно заменить джином.
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