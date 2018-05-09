Лучшие коктейли с рассолом

Огуречный или какой-нибудь другой рассол принято считать одним из действенных средств в борьбе с неприятными последствиями похмелья. Однако, эту бодрящую жидкость очень многие используют не после, а вместе с алкоголем. И получается просто отлично! Вот несколько рецептов классных коктейлей.

Pickleback

В 1930-х в США лютовал «сухой закон». Бедные работяги старались найти утешение в чём угодно, что хотя бы частично похоже на дешёвые сорта виски. Весь алкоголь на рынке был нелегальным, а потому крайне некачественным. Чтобы как-то это преодолеть, выпивохи старались придумать какие-нибудь коктейли, которые сгладили бы эти недостатки. И им это удалось.

Ингредиенты:

— Виски (1 шот).

— Огуречный рассол (1 шот).

Вообще, это даже не коктейль, а просто способ пить виски. Всё просто – выпиваете стопку виски и сразу после этого стопку рассола. В те времена это не воспринимали, как нечто изысканное, но сейчас такой способ напиваться находят интересным. Чтобы быть ближе к канону, используйте именно ржаной виски, который был в то время наиболее популярным.

За родину!

А вот нечто родное, близкое советскому сердцу. Разумеется, буржуйского слова «коктейль» в СССР долгое время не знали, но что-то похожее было.

Ингредиенты:

— Спирт – 30 мл.

— Огуречный рассол – 70 мл.

Только для настоящих мужчин!

Оливковый Пиклбэк

Примерно то же самое, что и коктейль №1 в нашем списке. Вот только на юге США огуречного рассола не было, и вместо него калифорнийцы использовали оливковый.

Ингредиенты:

— Виски Jack Daniels – 30 мл.

— Оливковый рассол – 20 мл.

— Tabasco.

Солёность рассола отлично оттеняет терпкость виски.

Pickle-Armagnback

Этот коктейль поражает своей специфичностью. Адепты коньяка вообще назовут его бессмысленной порчей продукта. Как ни странно, но фруктовые нотки хорошего коньяка отлично сочетаются с кисло-солёной терпкостью рассола.

Ингредиенты:

— Коньяк – 30 мл (лучше подойдёт арманьяк).

— Капустный рассол – 15 мл.

— Tabasco.

Вместо капустного рассола можно взять помидорный или тот, в котором мариновался брокколи.

Грязный мартини

Название звучит залихватски – почти как «грязный Гарри». Напиток имеет мутный вид, отсюда и название. Говорят, что Франклин Рузвельт уважал этот коктейль и даже символически отпраздновал им отмену «сухого закона».

Ингредиенты:

— Водка – 60 мл.

— Сухой вермут – 10 мл.

— Оливковый рассол – 10 мл.

Водку можно заменить джином.