Избавляемся от перегара

В жизни каждого мужчины бывают дни, когда окружающие как-то странно смотрят в его сторону, а при разговоре немного морщат нос и стараются быстрее закончить беседу. Да, мы о перегаре, который приходит после упоительного застолья вместе с похмельем. Как же избавиться от навязчиво-мерзкого запаха?

Истоки

Чтобы с чем-то бороться, необходимо сначала разобраться с природой этого предмета или явления. После того, как вы влили в себе порцию спиртосодержащей жидкости, бедолага-печень начинает всё это дерьмо перерабатывать (и как вам её не жалко?). В этом процессе образуется побочное вещество, уксусный альдегид. Это он так гадко воняет. Вещество разносится по всему организму – попадет в слюну, мочу, пот и даже лёгкие. Смрадное дыхание исходит не из желудка, как многие думают, а из заражённых лёгких. Есть один действенный способ избежать этой напасти – не пить, а если пить, то не смешивать разные сорта дерьма. Или хотя бы понизить дозу употребляемого. Да, радикально…

Гигиенические методы

Вонища после попойки исходит не только изо рта, но практически отовсюду. Например, с поверхности кожи, особенно если вы вспотеете. Чтобы снизить степень запаха, постарайтесь принять душ, чтобы смыть всю скверну с кожи и её пор. Разумеется, лучше сменить и одежду, т.к. на ней скорее всего осталось много пота с токсинами.

Не забываем про чистку зубов. Обязательно усердно орудуем зубной щёткой. Перегар это перебьёт ненадолго, но всё же. К тому же не стоит забывать о здоровье ротовой полости – бухали вы или нет, но чистить зубы по утрам просто необходимо.

Некоторые уверены, что очень помогает жвачка. В действительности же, эффект либо совсем небольшой, либо вообще обратный. Перегар с тонкими нотками мяты…. Какая прелесть.

Глобальные методы

Быстрого и лёгкого способа избавиться от перегара нет. Увы. Можно сбить запах на короткое время и только. Лучше всего просто постараться помочь организму вывести всю дрянь. Для начала следует знать, что любой алкоголь обезвоживает. Утром обязательно нужно пить побольше жидкости, желательно минеральной воды и побольше. Во-первых, организм остро нуждается во влаге. Во-вторых, токсины выходят из организма через пот и мочу. Чтобы помочь этим процессам можно выпить кофе – тонизирует и мочегонит.

Спортсмены подсказывают, что можно пробежать некоторую дистанцию в лёгком темпе, мол через пот выходит всякая гадость. Можно бег заменить зарядкой. Также обязательно подышите свежим воздухом – выйдите на улицу или хотя бы откройте окно. Далее обязательно позавтракайте, чтобы дать организму силы для борьбы с остатками спирта.

Срочные методы

Иногда жизнь складывается так, что нет времени на зарядку и водные процедуры. В таких случаях остаётся только одно – чем-то тщательно зажевать. Для этого подходит кофейные зёрна, кинза, мускатный орех, петрушка. Некоторые используют лук или чеснок – говорят, что это уж точно лучше, чем крепкий перегар.