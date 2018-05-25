5 классных книг об иностранных языках

Все полиглоты мира говорят, что к изучаемому языку нужно относится максимально тепло и образно. Важное не просто зубрить слова и правила, но и снабжать каждую частичку языка ассоциациями. И в этом вам помогут следующие книги.

Мелвин Брэгг – «Приключения английского языка»

Английский язык уже более полувека является интернациональным. Он пригодится всегда и везде, а потому именно с него следует начинать своё путешествие в другие области лингвистической Вселенной. В изучении здорово помогут знания об истории образования и развития этого языка.

В данной книге увлекательно описан путь формирования современного английского и его влияние на мировую культуру. После прочтения данной книги сложно не влюбиться в English, что обязательно станет мощным импульсом к его изучению.

Гастон Доррен – «Лингво. Языковой пейзаж Европы»

Великолепная книга о языках и культурах старушки Европы. В книге увлекательно описаны особенности всех основных языков народов Старого Света – все плюсы и минусы, а главное – истоки тех или иных черт – скорость испанского, угловатость немецкого, певучесть итальянского или утончённость французского.

Роджер Крез, Ричард Робертс – «Иностранный для взрослых: Как выучить новый язык в любом возрасте»

В детстве и юности новые знания входят в голову легко и просто. Жаль, что с возрастом это происходит медленнее и труднее. Чем старше человек, тем сложнее ему приходится при изучении иностранных языков. В данной книге даны практические советы, как сделать изучение языков более интересным, лёгким и быстрым.

Александр Пиперски – «Конструирование языка: От эсперанто до дотракийского»

Блестящая книга об искусственных языках. Кто, когда, зачем и главное, как создаёт искусственные языки? Об этом нам расскажет товарищ Пиперски. Полученные знания способны зажечь в вас желание и самому придумать язык.

Дмитрий Спивак – «Как стать полиглотом»

Это не просто книга для тех, кто учит иностранный язык. Она для тех, кому мало одного английского или испанского. Тут вы найдёте много полезных приёмов при изучении нескольких языков.