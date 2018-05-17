6 книг про психов

Расстройства, сумасшествия, склонности — обычно эти слова определяются в анамнезе психически больных людей. Но литература определила для психов отдельный котёл. Существуют как художественные произведения, так и публицистические, но все они являются довольно спорными и противоречивыми.

Однако, этот факт не лишает их изюминки, которая и притягивает интерес. Будем откровенны — все мы психи, а прочитав предложенные варианты можно узнать о своём безумии куда больше чем из уст недругов.

Леопольд фон Захер-Мазох — «Венера в мехах»

Это произведение, по истине, можно назвать легендарным. Автор наряду с Маркизом же Садом воспринимается извращенцем, хотя ничего такого он и не сделал. Он всего лишь изощренно описал половые извращения, без особого преувеличения, вместе с этим размышляя о мире взаимодействия полов и эротизме.

Но один из психологов Рихард фон Крафт-Эбинг упрекнул автора в том, что тот якобы склонен к получению удовольствия испытывая униженность, давление, насилие. Вдобавок на весь мир он сообщил, что автор нашумевшего произведения и сам являлся практиком мазохизма. Но всё же произведение Леопольда — это первая попытка раскрытия природы мазохизма. Простыми словами это можно выразить так: «Многие пробовали, но не знали, как сказать».

Мишель Фуко, Карл Густав Юнг — «Матрица безумия»

Великолепный сборник философии или же это попытка двух мыслителей XX века дойти до истины безумия. И Фуко, и Юнг пытаются разобраться, почему же в политической деятельности, культуре и журналистике столь много выраженных ненормальных отклонений? Как символизируется сумасшествие? Существует ли какой-то потайной смысл?

Но не стоит полагать, что это общий труд двух мыслителей. Они не смогли бы сделать это физически, потому что не были знакомы. Просто их обоих волновала тематика безумия. И вот нашелся какой-то умный человек, решивший объединить их труды, и, конечно же, не из благих целей, а ради наживы. Как говорится, каждый зарабатывает, как может. Но если вас не смущает вся эта канитель с соединением 2-х незнакомых авторов и прочее нюансы, то их «совместная» работа вам понравится. В том лишь случае, разумеется, если вас интересует тематика безумия.

Валерий Брюсов — «Теперь, когда я проснулся»

Брюсов относится к тем авторам, о которых много кто слышал, но редко читал. Хотя его творчество и включено в уроки литературы школьной программы, мало кто что-нибудь припомнит о нём. В данном случае мы говорим о прозе, а точнее об очень небольшом рассказе, с невероятным сюжетом.

Это настоящий триллер в духе Эдгара По. Главным героем является садист. Он удовлетворяется насилием, пытками и убийством. Из-за неимения возможности воплощать все свои желания в жизни, он научился погружаться в свой темным мир во сне, а снились ему только кошмары. В них он находил себя и чувствовал себя словно в раю, однако, рано или поздно сны должны заканчиваться…

Книга помогает приоткрыть дверь в мир садизма и изучить его психологию со всех сторон, словно через призму.

Кент А. Кил — «Психопаты. Достоверный рассказ о людях без жалости, без совести, без раскаяния»

Исходя из названия книги и фамилии автора, от произведения ожидаешь равнодушных, мерзких рассказов совершенных убийств, от которых веет страхом и холодом. Но всё не так. Эта книга — автобиография ученого, который пытался понять, как появляются психопаты: рождаются или становятся. По сути, в данном произведении он хочет лишь сказать, что психопатия — это всё же проявление болезни.

Эдвард Морган Фостер — «Морис»

Автор написал «Морис» еще в 1912 году, но попросил вести его в публикацию только после своей смерти, в 1971. Книга повествует о простом мальчишке, которого звали Морис. Во время своей учебы он влюбляется в своего друга. Они всецело понимают друг друга и любят всем сердцем, но суждено ли им жить вместе? В период викторианской Англии это было бы довольно тяжело. В конце концов, предмет обожания Мориса решил, перейти на сторону добра, в то время как Морис старается всеми силами справиться со своей гомосексуальностью.

Автору казалось, что его роман – старомоден, однако, в наши дни он актуален, как никогда раньше, особенно после появления подобных вопросов. Геи были, есть и будут – и ничего с этим не подделать.

Джесси Беринг — «Я, ты, он, она и другие извращенцы. Об инстинктах, которых мы стыдимся»

Джесси Беринг отличается своей дерзкой манерой написания. Оно открыто и сходу сообщает, что все мы ненормальные, и оспаривать данный факт, по её мнению, нет смысла, как и то, что все мы обнажены под одеждой. То же самое касается и извращенцев.

Автор утверждает, что все мы в каком-то роде извращенцы, если говорить о сексуальных предпочтениях. Об этом она и пишет в свой книге, приводя в пример фетишистов, вуайеристов и иных «ненормальных», параллельно цитируя данные психологии и физиологии.