Специалисты старой закалки скептически смотрят на то, как их более молодые коллеги используют для инструментов рюкзаки. В их понимании это больше подходит для загородной прогулки, а не для работы плотником, строителем или электриком. Однако у рюкзаков есть одно большое преимущество – свободные руки, как во время работы, так и по дороге домой или из дома. Мы рассмотрели модели нескольких известных брендов и отобрали 8 лучших рюкзаков для инструментов.
NUPLA BLACK LABEL
Этот рюкзак предназначен для тех мужиков, кому нужна прочность. Эта милитари-модель выполнена из нейлона с двойными швами. Плотная ткань на 20% тяжелее обычного. Плечевые и грудные ремни тут обладают не только прочностью, но и пористой, дышащей структурой, что особенно актуально в тёплую погоду. Дно тут имеет прорезиненное основание для защиты от влаги.
CLC 1134 CARPENTER’S
Отличный вариант для рабочих строительных специальностей. Тут 48 отделений и карманов для инструментов разных размеров. Подходит плотникам, электрикам, специалистам по отделочным работам.
REVCO GB100 BSX
Специальный рюкзак для сварщиков. Этим специалистам сложно найти подходящий рюкзак ввиду большой громоздкости их оборудования. Однако эта модель вплотную подобралась к тому, чтобы вместить не только мелкие инструменты, но даже сварочный шлем или маску.
DEWALT LIGHTED
Этот производитель давно известен не только своими электроинструментами, но и аксессуарами. Данная модель рюкзака для электриков имеет 48 внутренних и 9 внешний карманов для инструментов. Основной отсек способен вместить в себя много полезного, а 39-люменный фонарик поможет сделать дело в условиях плохой освещённости.
KLEIN TOOLS
Этот бренд держит марку с момента основания в 1857 году. В этой модели рюкзака вы найдёте 39 карманов. Некоторые оснащены жёстким каркасом для хрупких вещей (очков, например). Сам корпус также защищён от механических повреждений и влаги.
MILWAUKEE JOB SITE
Этот рюкзак сделан из высокопрочной ткани. Тут 35 внутренних и несколько внешних карманов. Есть отделение для ноутбука. Спереди расположен складной карман для более крупных предметов.
CARHARTT LEGACY
Этот бренд в представлении не нуждается. Они давно известны, как производители качественной спецодежды. Неудивительно, что они решили выйти и на рынок инструментальных рюкзаков. Модель выполнена из водоотталкивающей ткани. Внутри два больших отсека, 43 кармана и петли для размещения инструментов.
VETO PRO PAC TECH PAC
«Мускулистый» рюкзак для мастеров широкого профиля – 56 карманов, магнитный захват для шурупов, мягкие плечевые ремни, водонепроницаемое основание.