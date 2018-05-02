Специалисты старой закалки скептически смотрят на то, как их более молодые коллеги используют для инструментов рюкзаки. В их понимании это больше подходит для загородной прогулки, а не для работы плотником, строителем или электриком. Однако у рюкзаков есть одно большое преимущество – свободные руки, как во время работы, так и по дороге домой или из дома. Мы рассмотрели модели нескольких известных брендов и отобрали 8 лучших рюкзаков для инструментов.

NUPLA BLACK LABEL

Этот рюкзак предназначен для тех мужиков, кому нужна прочность. Эта милитари-модель выполнена из нейлона с двойными швами. Плотная ткань на 20% тяжелее обычного. Плечевые и грудные ремни тут обладают не только прочностью, но и пористой, дышащей структурой, что особенно актуально в тёплую погоду. Дно тут имеет прорезиненное основание для защиты от влаги.

Стоимость – 55 долларов.

CLC 1134 CARPENTER’S

Отличный вариант для рабочих строительных специальностей. Тут 48 отделений и карманов для инструментов разных размеров. Подходит плотникам, электрикам, специалистам по отделочным работам.

Стоимость – 66 долларов.

REVCO GB100 BSX

Специальный рюкзак для сварщиков. Этим специалистам сложно найти подходящий рюкзак ввиду большой громоздкости их оборудования. Однако эта модель вплотную подобралась к тому, чтобы вместить не только мелкие инструменты, но даже сварочный шлем или маску.

Стоимость – 66 долларов.

DEWALT LIGHTED

Этот производитель давно известен не только своими электроинструментами, но и аксессуарами. Данная модель рюкзака для электриков имеет 48 внутренних и 9 внешний карманов для инструментов. Основной отсек способен вместить в себя много полезного, а 39-люменный фонарик поможет сделать дело в условиях плохой освещённости.

Стоимость – 80 долларов.

KLEIN TOOLS

Этот бренд держит марку с момента основания в 1857 году. В этой модели рюкзака вы найдёте 39 карманов. Некоторые оснащены жёстким каркасом для хрупких вещей (очков, например). Сам корпус также защищён от механических повреждений и влаги.

Стоимость – 90 долларов.

MILWAUKEE JOB SITE

Этот рюкзак сделан из высокопрочной ткани. Тут 35 внутренних и несколько внешних карманов. Есть отделение для ноутбука. Спереди расположен складной карман для более крупных предметов.

Стоимость – 94 доллара.

CARHARTT LEGACY

Этот бренд в представлении не нуждается. Они давно известны, как производители качественной спецодежды. Неудивительно, что они решили выйти и на рынок инструментальных рюкзаков. Модель выполнена из водоотталкивающей ткани. Внутри два больших отсека, 43 кармана и петли для размещения инструментов.

Стоимость – 96 долларов.

VETO PRO PAC TECH PAC

«Мускулистый» рюкзак для мастеров широкого профиля – 56 карманов, магнитный захват для шурупов, мягкие плечевые ремни, водонепроницаемое основание.

Стоимость – 300 долларов.