7 причин ухудшения памяти

Плохая память – скверная вещь. Становится не по себе, когда вы не можете вспомнить что ели на завтрак. Это здорово мешает в повседневной жизни. Чтобы бороться с таким гадким явлением, необходимо разобраться с причинами. Их 7:

Депрессия

Если на вас напала, например, осенняя (или зимняя, или летняя) хандра, то внимательности и собранности ждать от себя бесполезно. Негативные мысли о своих неудачах, либо просто беспричинная депрессия очень сильно снижают интеллектуальные и все прочие способности мозга. Пока вы не справитесь с этим, нечего и думать о хорошей памяти или умственной продуктивности.

Умственная путаница

Современные люди часто страдают многозадачностью. И даже этим гордятся. Мол, смотрите какой я молодец, держу в голове сразу несколько процессов, всё у меня под контролем, ничего не забываю. Считается, что работа в таком режиме тренирует мозг, и он начинает усиливаться, ускоряться и подстраиваться под нагрузки. Однако психологи давно говорят, что постоянное пребывание в таком состоянии просто невозможно. Рано или поздно извилины начнут давать сбой. Для начала это будет выражаться как раз в том, что мелкие детали из памяти будут просто-напросто стираться. При этом нам не дано выбирать, что является мелким и незначительным, а что нам очень важно, что нам никак нельзя забывать. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не слишком сильно раздувать список своих дел, побольше пользуйтесь ежедневником или простым блокнотом и запланируйте себе периоды умственного отдыха.

Неспособность выражать эмоции

В мозгу две половинки. Одна курирует логические действия, вторая же управляет эмоциональными и творческими процессами. Чтобы мозг работал правильно, нужно соблюдать равновесие и пользоваться обеими половинками примерно в равной степени. Если же баланс нарушен, то не ждите ничего хорошего, и плохая память – далеко не единственная неприятная вещь, которая может проявиться. В современном мире часто люди подавляют свои эмоции, что и ведёт к подобным расстройства. Так и с ума сойти можно.

Наркотики и прочее

Наркотические вещества не слишком способствуют укреплению психического здоровья. Массовая культура всё чаще и чаще рассказывает нам, что лёгкие наркотики ничем не вредят нам, но стоит слушать не молодёжных блоггеров, а медиков. А они говорят, что наркотические вещества негативно влияют на гиппокамп, часть головного мозга, которая отвечает за когнитивные функции. Начнётся всё как раз с ухудшения памяти, а продолжится… Впрочем, не будем расписывать страшилки. Дело ваше.

Алкоголь

Качественный алкоголь помогает расслабиться. Бокал красного вина раз в неделю за ужином никому не повредит. Но так уж устроен человек, что часто ему хочется чаще и больше. Одно из последствий активных возлияний – ухудшение краткосрочной памяти. При этом не забывайте и о других последствиях спиртного – страдает практически все части организма.

Недостаток тиамина

Витамин B1 (тиамин) помогает нервной системе функционировать нормально. Недостаток вещества приводит к самым неприятным последствиям – нарушение памяти, логики, ориентации в пространстве. Чтобы такой беды не приключилось с вами, включите в рацион орехи, рыбу, бобовые, зерновые.

Недосып

Природа так устроила живые организмы, чтобы для нормального функционирования им нужно спать. А если спать недостаточно, то начинаются неполадки во всех системах. 7-8 часов – необходимое количество сна. Иначе забывчивость непременно появится в вашей жизни.