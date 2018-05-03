Простые книги для понимания сложных вещей – ТОП-6

Нельзя объять необъятное. И простому человеку подчас сложно разобраться в сложных системах в различных областях. Однако сложность эта не должна отталкивать нас от увлекательного и полезного процесса познания. А вот эти книги могут облегчить изучение и понимание процессов, происходящих внутри сложных систем:

Джеймс Глейк – «Хаос. Создание новой науки»

Эта книга давно стала бестселлером. Её перевели на десятки языков (к счастью, в том числе и на русский). В ней автор рассказывает о сущности хаоса и сопутствующих явлений – фракталы, универсальная константа, эффект бабочки. Эта книга обязательно станет проводником неподготовленного человека в мире науки.

Бенуа Мандельброт, Ричард Хадсон – «(Не) послушные рынки»

Француз Мандельброт создал теорию фракталов, системы, где каждая отдельная часть идентичная целому. Вооружившись этой теорией, он опровергает гипотезы рынка и рыночного формирования цен. Также он описывает слабые места в мировой финансовой системе. И всё при этом доступным языком, чтобы как можно больше людей могли приобщиться к знанию.

Нассим Талеб – «Одураченные случайностью»

В этой книге автор не просто простым языком рассказывает о сложных системах. Здесь он прямо опровергает львиную долю «сложности» многих непонятных большинству явлений. Оказывается, всё не так уж сложно. Талеб на ярких примерах показывает, что далеко не все явления окружающего мира вообще поддаются анализу с причинами и следствиями. Свежий взгляд на мир.

Ричард Кох – «Принцип 80/20»

Известный принцип Парето – 20% усилий дают 80% результата. Принцип этот вполне применим в экономике и бизнесе. Благодаря ему можно извлекать больше прибыли, затрачивая при этом меньше сил. В теории звучит относительно просто, но на практике это несколько труднее понять и применить. Ричард Кох на конкретных примерах показывает, как именно работает пресловутый принцип Парето.

Джеймс Скотт – «Благими намерениями государства»

Автор тут рассказывает о тех сложностях, с которыми сталкивались реформаторы при реализации своих нововведений в области сельского хозяйства и экономики. На примере коллективизации в СССР, Большого скачка в Китае или бразильской теории градостроительства он наглядно показывает, что в такие сложные, годами складывающиеся системы стоит вмешиваться крайне осторожно, даже если цель благая.

Пер Бак – «Как работает природа»

Наиболее масштабный труд в этом списке. В этой книге автор рассматривает вообще всё мироздание – от чёрных дыр до одноклеточных организмов. Пер Бак старается выявить набор универсальных принципов, которые бы могли объяснить всё на свете.