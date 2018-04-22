8 тренировок для красивого и сильного пресса

Эта часть мужского тела требует максимальных усилий – вот 8 классных тренировок для того, чтобы не было стыдно снять рубашку.

Тренировка Эшли Конрада

Длительность – всего 10 мину или чуть больше. В ходе тренировки необходимо выполнить два круга из десяти упражнений. Каждое упражнение нужно делать 20 секунд, без отдыха между ними. Начинающим не подойдёт – слишком интенсивно. Но в любом случае можете попробовать. Инвентарь не потребуется. В комплекс входят разные варианты планок, скручиваний и ягодичных мостиков, плюс стойка «супермен».

Жиросжигающая тренировка на пресс

Название подкупает, конечно. Во время этой тренировки тратится много энергии. Каждое упражнение нужно делать 20 секунд, а в перерывах столько же отдыхать. Если сжечь жир очень хочется, то можно в перерывах делать упражнения-филлеры – прыжки на месте или бег на месте. Подойдёт практически всем, а из инвентаря вам нужна только одна небольшая гантель или просто бутылка с водой.

Адская тренировка

В этот комплекс входит 9 упражнений. Каждое нужно делать те же 20 секунд. В промежутках можно отдохнуть. Особой подготовки не требуется, инвентарь – тоже.

Танцевальная тренировка

Это весело – 10 минут танцев, которые помогут вам приблизиться к прессу своей мечты. Подойдёт всем. Инвентарь не потребуется. Такое больше понравится, конечно, девушкам, но и мужчины могут сделать, ради прикола и разнообразия.

По протоколу табата

Табата – концепция интенсивного тренинга по принципы интервалов. В данном случае весь комплекс займёт 4 минуты – 20 секунд работаем, 10 секунд отдыхаем и так всю тренировку.

Тренировка Памелы Рейф

Тут на всё потребуется 10 минут, в которые будут входит двадцать упражнений, по 30 секунд на каждое. Отдых вам не нужен. Подойдёт подготовленным жироборцам, но и новички могут попробовать. Пусть вас не смущает, что их делает девушка – не каждому мужику под силу такое повторить.

Пилатесс для пресса

Тут упражнения нужно делать медленно, без рывков. Важно следить за правильной техникой и амплитудой.

Калистеника

Это спортивное направление относится к более трудным. Новичок может не потянуть, но вы попробуйте всё равно. Из этих упражнений выберите 4 или 5 и делайте пять раз в неделю. Понадобятся брусья и турник.