Почему девушки любят богатых?

Этот вопрос мучает всех нищебродов. На девушек можно обижаться сколько угодно, но суть от этого не изменится. Эти меркантильные шкуры ну никак не хотят встречаться с теми, у кого пусто в кармане, даже есть они сверхромантичны, божественно-красивы и убалтывают, как Боженька.
А как в природе?
А там всё просто! Самки выбирают того самца, который способен обеспечить продолжение рода. Нет, если у него есть детородный орган, это ещё не гарантия. Самец должен обеспечивать потомство и свою самку добычей и быть в состоянии их защитить от угроз жестокого мира. У людей всё то же самое. Признаки привлекательного мужчины просты – физическая сила и богатство. Сила также влияет и на красоту – сильный мужчина не будет выглядеть как чмо. А богатство часто сигнализирует о трудолюбии, уме и, опять же, силе. Только такой мужчина способен обеспечить женщину и детей.
А что говорят сказки?
Девочки читают сказки или смотрят их экранизации. А там… почти всегда хэппи-энд – это принц на белом коне. Принц, разумеется, бедным быть не может. Ещё один кирпичик в женской психологии – очень популярный фильм «Красотка», где обеспеченный мужчина осчастливил проститутку. Обычный парень среднего достатка такого сделать бы не смог, куда ему… Ну вот и всё, достаточно. Потом не удивляйтесь, почему девушку любят мажоров.
Уверенность
С биологической точки зрения мы только недавно вышли из пещеры, а потому многие психологические мотивы продиктованы доисторической действительностью, которая была очень жестокой. В такой обстановке женщина ищет себе такого мужчину, с которым она будет уверена в будущем. Добавьте к этому тысячелетия регулярного голода, и вот вам генетически обусловленная любовь к мажорам. Генетическая память, если хотите. В условиях такого жёсткого существования куда больше шансов выжить, имея рядом обеспеченного мужа.
Сексуальная революция и её последствия
До нашей страны доходят лишь отголоски этой революции в виде презервативов и гомосексуалистов. По-прежнему многие девушки мыслят, как свои бабушки, и это, наверное, хорошо. Но отношение к богатым мужчинам всегда положительное, даже на западе. Там мотивы другие, но тоже положительные – наставничество, общие интересы, интеллектуальный интерес. Потому, хоть на западе, хоть на востоке, но богатым быть приятно…
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