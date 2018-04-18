Чем отличаются разные сорта виски

В России культура пития развита, увы, слабо, а потому для нас все виды виски на одно лицо.

Однако есть большая разница между скотчем, бурбоном и ржаным виски. Это три самых популярных сорта. Вот чем они отличаются между собой.

Регион производства

Скотч – это, разумеется, Шотландия. Происхождение обросло легендами, а производство – традициями. Существует множество строгих правил – что делать нельзя и что делать нужно. Само название закреплено географически, примерно так же, как и с «шампанским». За пределами провинции Шампань не может производиться «шампанское», а за пределами Шотландии никакого скотча быть не может. Существует более 100 сортов скотча. Их вкус и аромат варьируются от лёгкого и сладковатого до более крепкого, дымного, насыщенного.

Бурбон и ржаной виски – чисто американские напитки.

Состав

Скотч делается из одного сорта солода, соложёного ячменя. Далее напиток выдерживает в бочках из дуба более трёх лет.

Бурбон содержит, как минимум, 51% кукурузы. Остальное – соложёный ячмень и рожь в разных пропорциях.

Ржаной виски более чем на половину состоит из, соответственно, ржи, а кукуруза и ячмень составляют остальную часть. Оба американских сорта выдерживают в новых дубовых бочках, в то время, как для их шотландского брата могут использовать и бывалые.

Также есть вариации по сроку выдержки. Минимальный срок для настоящего виски – два года.

Если вы хотите прослыть знатоком напитков, то вместе слов «вино» и «виски» используйте «Бурбон», «Скотч», «Кьянти», «Каберне Совиньон», «Шарцхоф» и т.д. Вы ведь не будете называть колу словом «газировка», верно?