Ухаживаем за кожаной обувью правильно

Весной внешний обуви теряется моментально – грязь и пыль делают своё дело. В это время года кожаная обувь требует особенно тщательного ухода. В том, что это делать обязательно нужно, нет никаких сомнений – ведь обувь является важнейшей частью вашего внешнего вида. Итак, по порядку:

Чистка

Для начала надо очистить всю поверхность обуви от грязи, песка и пыли. Делать это лучше щёткой с натуральным ворсом. Особо внимания требуют «сложные» участки – стык между кожей и подошвой, область вокруг отверстий под шнурки, места, где кожа во время ходьбы сгибается.

Наносим пену-очиститель, с нажимом втираем щёткой и удаляем пену вместе с грязью тряпочкой. Далее протираем обувь салфеткой и оставляем высохнуть.

Пропитка и нанесение крема

Потом пропитываем туфли бальзамом. Так кожа дольше будет оставаться эластичной и блестящей. Смачиваем бальзамом тряпочку и наносим на обувь прямыми движениями. После этого даём ему впитаться – 5 минут будет достаточно. Далее наносим крем, который делает цвет ярким. Многие используют только его и пропускают бальзам, но в таком случае цвет не будет настолько ярким, как нам того хотелось бы. Новые туфли можно обработать бесцветным. Если им уже год и более, то лучше использовать крем соответствующего цвета. Для нанесения крема используем небольшую щёточку или кусочек хлопковой ткани. Наносим, ждём 5 минут и растираем ещё раз щёткой с мягким ворсом. Затем салфеткой протираем ещё раз, круговыми движения – собираем излишки крема.

Полировка

Далее классическую кожаную обувь нужно отполировать. В этом нам поможет воск. Лучше использовать хлопковую ткань. Наматываем на два пальца, наносим на обувь, а потом круговыми движениями полируем до образования блеска.

Хранение и носка

Прежде всего рекомендуется иметь ДВЕ пары обувь. И носить по два дня, чтобы давать туфлям или ботинкам «отдых». Также желательно иметь деревянные колодки. В сырую погоду они спасут обувь от деформации во время сушки. Хранить, разумеется, тоже следует с колодкой.

Нельзя делать