Всё о светодиодных лампах

Отличия от привычных ламп накаливания, особые характеристики, на какие нужно обратить внимание при покупке и можно ли ими заменить все лампы в квартире.

Типы ламп и особенности

В лампах накаливая под действием тока светится раскалённая спираль из тугоплавкого металла помещённая в герметичную оболочку с вакуумом. Такие лампы просты и дёшевы. Однако стоит заметить, что у них крайне низкий КПД – не более 10%. Остальная энергия выходит в виде тепла – лампа сильно нагревается. Срок службы тоже не радует – около 1 тыс. часов. Свет от такой лампы жёлтый

Энергосберегающие лампы (официально они называются КЛЛ – компактная люминесцентная лампа) светят за счёт специального вещества, нанесённого на внутреннюю поверхность трубки – это он светится под действие газа. Энергии она расходует в 5 раз меньше, но дороже. Есть ещё несколько недостатков, например, они долго включаются (нужно время, чтобы разгореться – до нескольких минут). Также свет иногда слегка мерцает, что неприятно для зрения, плюс эстетика – многие считать, что эти трубки выглядят некрасиво. Такие лампы светят мягким светом – почти белый, чуть-чуть желтоватым. Ресурс – 3-15 тысяч часов.

Основное и главное отличие состоит в том, что тут источником света является маленькое устройств – светодиод. Или несколько светодиодов, смонтированных в едином корпусе. Также для работы им нужен ток с напряжением всего 6 или 12 в, в то время, как в сети 220 В. Светодиодные лампы могут светить любым цветом. Энергопотребление тут в 8 раз меньше, чем у ламп накаливания, а ресурс и вовсе огромен – 25-30 тысяч часов работы, при этом они ещё почти не греются. Есть у них и недостатки:

Неравномерное свечение из-за встроенного блока питания.

Не слишком красивый внешний вид, который не сочетается с изысканными плафонами.

Яркость света нельзя варьировать.

Невозможность работы при высоких (в бане, например) и низких (при морозе) температурах.

Что учесть при выборе

Светодиодные лампы имеют целый ряд характеристик:

Напряжение

Если в вашем жилище бывает нестабильное напряжение в сети, то лучше выбрать лампу с диапазоном пошире. При пониженном напряжении лампы будут светить также ярко, как при нормальном.

Цвет

Цвет излучения может меняться от жёлтого к светло-голубому. На упаковке цвет может быть указан не только словами, но и диапазоном в кельвинах:

Жёлтый – 2700 К – похож на свет лампы накаливания.

Белый – 3000 К – оптимальный для жилого помещения.

Белый холодный, почти голубой – 4000 К – близко к дневному свету, подходит для производственных помещений и офисов.

Есть также лампы, которые могут менять цвет излучения.

Мощность

На коробке могут указываться мощность аналогичных по яркости ламп накаливания или световой поток. На самом деле потребляемая мощность намного, в 7-8 раз ниже. 12-ваттная лампа светит примерно также, как 100-ватная лампа накаливания. Также помните, что со временем яркость светодиодных ламп уменьшается.

Также важно Размеры – они, как правило, больше, потому элементарная замена не всегда осуществима. Если у вас регулируемый светильник, то и лампу нужно выбирать такую, которая поддерживает функцию диммера. Свет светодиодов чуть-чуть искажает восприятие цветов. Иногда это важно. Например, при работе с фото.



Как перейти на светодиоды

Прежде всего попробуйте заменить лампы с высокой мощностью (от 60 Вт). Если заменить маленькие, слабенькие лампы, то экономия не будет такой уж ощутимой. Также постарайтесь менять именно те лампы, которые в течение дня работают максимальное количество часов. Лампочку в кладовке можно и не менять – работает она пару минут в сутки.

Помните, что расходы на электричество не уменьшатся слишком сильно, ведь основные потребители – это не лампы, а электроприборы – телевизоры, холодильники, микроволновки, утюги, стиралки и т.д. Примерный процент экономии – 15-20 %.

Также не покупайте сразу много ламп одного производителя: попробуйте их в деле, вдруг они вас не будут устраивать по тем или иным критериям.

Итог

Светодиодные лампы по всем характеристикам превосходят и энергосберегающие, и лампы накаливания. Потому переход очень даже оправдан.