5 классных оправданий, чтобы пропустить тренировку

Вот самые распространённые отговорки, которые используют лентяи, чтобы не заниматься спортом. Постараемся против каждого возразить речью с TED.

Нет времени

На неделе у нас 168 часов. Допустим, мы спим 56 из них и работаем около 40 – остаётся 62 часа! За эти 62 часа в неделю можно горы свернуть и добиться всего, чего хочется.

Если вы на самом деле решили включить спорт в вашу жизнь, то он не должен быть на последнем месте в списке ваших дел. Необходимо заранее, при составлении плана на неделю, вставить спорт и выделить под него время. В противном случае вы никогда не начнёте.

Комфорт

Иногда трудно заставить себя что-то делать, когда и так вроде бы всё нормально. Вы так уютно и тепло устроились на диване, что совершенно не хочется куда-то идти, а там пыхтеть и потеть. Чтобы расправиться с сомнениями, просто представьте себя через 10 или 20 лет. Лишний вес, одышка, проблемы с сердцем и давлением, отталкивающий внешний вид, преждевременное увядание всего организма, ранняя импотенция – вот что вам грозит.

Отвлечение на чтение или просмотр кино

Почему нужно обязательно разделять? Будет отлично, если вы совместите то и другое. Например, во время кардио можно слушать аудиокниги или лекции. Для силовых тренировок нужно внимание, хотя найдутся и те, кто в состоянии делать и то, и другое без вреда. При занятии на беговой дорожке или велотренажёра можно и сериалы посмотреть с пользой. К тому же можно самому себе такое правило установить – аудиокниги или сериалы только для тренировок. Так будет дополнительный стимул не пропускать занятия.

Страх и неловкость в связи с плохой формой

Увы, люди всегда любят кого-то обсудить. Большинство так самоутверждается. От этого никуда не деться. Но, во-первых, не думайте об этом. Серьёзный самодостаточный человек не должен думать о том, что подумают или скажут другие. Во-вторых, если не заниматься, то ситуация никогда не измениться, а может даже ухудшиться.

Трудности

Когда ленивые думают о тренировках, то у них сразу же в голове возникают возможные трудности. И это в корне неправильно. Ведь так вы программируете неудачу. Вместо этого нужно думать о том, как легко, быстро и приятно пройдёт тренировка, как много пользы вы из неё извлечёте и как далеко вперёд вы продвинетесь благодаря ей.