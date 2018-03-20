7 причин делать становую тягу

Очень многие начинающие атлеты не любят это упражнение. Часто упирают на слишком сложную для новичка технику и травмоопасность. Отчасти это верно, но польза от тяги многократно перекрывает любые возражения. Наряду с жимом и приседом становая тяга является базовым упражнением в бодибилдинге. Вот семь причин, почему вы всё-таки должны освоить это его:

Задействование всего тела

Это очевидно. Во время становой тяги напрягается несколько групп мышц – икроножные мышцы, бёдра, ягодицы, спина плечи, пресс. Почти всё тело получает порцию приятного напряжения, улучшается кровообращение, укрепляются сухожилия и суставы, разгоняется метаболизм. Пользы – просто гора!

Сила

Многочисленные исследования подтверждают, что становая тяга помогает атлету нарастить силу и мышечную массу гораздо быстрее, чем десяток изолирующих упражнений. Особенно положительно это сказывается на теле начинающих бодибилдеров.

Осанка

При становой тяге здорово прокачиваются мышцы спины, что в свою очередь напрямую улучшает ваш внешний вид (как сейчас можно говорить «лук»). При правильной технике вы будет более статным, а это напрямую влияет на то, как вас воспринимают в обществе. Разумеется, будут расти мышцы, и крепкая, мускулистая, широкая спина также повысят вашу привлекательность. Всё вместе повлияет на вашу самооценку и самочувствие.

Сила и лёгкость в повседневных делах

Крепкая, выносливая спина – это залог здоровья и лёгкости при выполнении каких-либо повседневных дел. Даже если у вас не физическая работа, всегда приходится что-то носить или двигать – покупки на неделю, застрявший автомобиль, мебель, пьяный товарищ или красивая девушка, которую нужно на руках отнести в постель.

Снижение риска травм

Ещё раз – если делать всё по уму, то никаких травм быть не может. Во-первых, такое серьёзное упражнение требует тщательно разминки всего тела. Во-вторых, разминка не заканчивает после того, как вы подрыгали руками и ногами – нужно сделать 2-3 разминочных подхода и небольшим весом. В-третьих, обязательно нужно следить за техникой при каждом подходе и каждом повторении. Даже опытные атлеты могут иногда что-то делать неправильно.

Экономия времени

В динамичном XXI веке самый дорогой ресурс – время. И становая тяга позволяет его сэкономить. Достигается это тем, что ввиду задействования большого количества мышц отпадает надобность делать многие изолирующие упражнения. Их делают только супер-профи, для которых билдинг – смысл жизни. Для тех, кто ходит в зал, чтобы согнать немного лишнего веса и поддержать себя в форме, все эти сверх-изолированные упражнения не нужны.

Доступность

Это прекрасное упражнение легко можно включить в программу любого человека, который решил заняться спортом. При этом не имеет никакого значения ни уровень подготовки, ни возраст, ни пол, вообще ничего. Если нужно сделать человека из совсем хилого ботаника, просто дайте меньший вес и пусть работает.