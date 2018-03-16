5 программы для удаления рекламы с компьютера

Это случается с каждым – браузер начинается жить своей, отвратительно-гнусной жизнь – открывает сам вкладки, запускает непривычный поисковик, пестрит рекламой и нещадно треплет нам нервы.
Зачастую вредоносные программы только лишь меняют настройки браузера, а потому большинство антивирусов их игнорируют, но эта реклама выводит из себя и нарушает эмоциональное равновесие любого пользователя.
Вот эти программы могут работать в команде с вашим антивирусом и избавить вас от проблем с нежелательной рекламой.
AdwCleaner
Гениально простая бесплатная программа. Даже установка не требуется. AdwCleaner эффективно борется со всякой заразой типа говно-панели инструментов или угонщиков браузеров (после них браузер сам открывает вкладки).
Avast Free Antivirus
В этом бесплатном антивирусе есть встроенный модуль, способный защитить вашу хрупкую психику от надоедливой рекламы в браузере. Все плагины и расширения проверяется на предмет вмешательства в настройки браузера, и ваша обороноспособность возрастает многократно.
Zemana AntiMalware
Ещё один хороший помощник в войне с рекламой. С ней вам не будут страшны программы-вымогатели, угонщики, неудаляемые расширения, всплывающая реклама, руткиты и прочая нечисть. Увы, программа бесплатная только 15 дней, потом просят оформить подписку.
HitmanPro
Помимо обороны от перечисленных выше пакостей, тут вы ещё не попадётесь на удочку – крепкая защита от фишинговых атак, перехвата доступа к веб-камере и вымогателей. Установка не требуется. 30 дней бесплатно, потом просят 25 долларов в год.
Bitdefender Adware Removal Tool
Большой плюс этой утилиты в том, что она работает не только на Windows, но и на Mac. Функции примерно те же – защита от нежелательной рекламы, предотвращение постороннего вмешательства в настройки браузера, скрытая установки расширений и плагинов. Для Windows эта программа, увы, платная – 10 долларов.
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