5 программы для удаления рекламы с компьютера

Это случается с каждым – браузер начинается жить своей, отвратительно-гнусной жизнь – открывает сам вкладки, запускает непривычный поисковик, пестрит рекламой и нещадно треплет нам нервы.

Зачастую вредоносные программы только лишь меняют настройки браузера, а потому большинство антивирусов их игнорируют, но эта реклама выводит из себя и нарушает эмоциональное равновесие любого пользователя.

Вот эти программы могут работать в команде с вашим антивирусом и избавить вас от проблем с нежелательной рекламой.

AdwCleaner

Гениально простая бесплатная программа. Даже установка не требуется. AdwCleaner эффективно борется со всякой заразой типа говно-панели инструментов или угонщиков браузеров (после них браузер сам открывает вкладки).

Avast Free Antivirus

В этом бесплатном антивирусе есть встроенный модуль, способный защитить вашу хрупкую психику от надоедливой рекламы в браузере. Все плагины и расширения проверяется на предмет вмешательства в настройки браузера, и ваша обороноспособность возрастает многократно.

Zemana AntiMalware

Ещё один хороший помощник в войне с рекламой. С ней вам не будут страшны программы-вымогатели, угонщики, неудаляемые расширения, всплывающая реклама, руткиты и прочая нечисть. Увы, программа бесплатная только 15 дней, потом просят оформить подписку.

HitmanPro

Помимо обороны от перечисленных выше пакостей, тут вы ещё не попадётесь на удочку – крепкая защита от фишинговых атак, перехвата доступа к веб-камере и вымогателей. Установка не требуется. 30 дней бесплатно, потом просят 25 долларов в год.

Bitdefender Adware Removal Tool

Большой плюс этой утилиты в том, что она работает не только на Windows, но и на Mac. Функции примерно те же – защита от нежелательной рекламы, предотвращение постороннего вмешательства в настройки браузера, скрытая установки расширений и плагинов. Для Windows эта программа, увы, платная – 10 долларов.