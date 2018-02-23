6 базовых правил для занятий кроссфитом

Кроссфит – невероятно полезное спортивное направление, которое повышает силу, скорость и выносливость атлета. Однако многие начинающие спортсмены игнорируют советы более опытных коллег, что ведёт к слишком медленному прогрессу или даже полному его отсутствию. В особо тяжёлых случаях это даже может привести к травмам. Мы постараемся дать вам несколько советов, следуя которым вы избежите большинства ошибок новичков.

Без крайностей

Часто бывает, что начинающий спортсмен ставит себе невероятно высокие цели, достичь которые невозможно чисто физически. Такие люди забывают, что настоящий прогресс достигается только на длинной дистанции, упорным трудом. Всё это зачастую приводит к травмам. Даже если ваши мышечные волокна в состоянии выдержать нагрузку, это вовсе не означает, что к ней готовы суставы, сухожилия или даже кости.

Есть и другая крайность, пресловутые «подснежники», парни, которые качаются только весной, чтобы привести себя в форму к пляжному сезону. Они напрочь забывают о том, что спорт – это образ жизни, и если им заниматься, то регулярно и постоянно, а не тогда, когда хочется или нечего делать. Эти люди тренируются бессистемно и с прохладцей, потому их результаты не впечатляют.

Вам следует избегать обеих крайностей.

Помощь профессионалов

Даже если вы прочитали много книг и советов в сети, вам всё равно требуется помощь профессионалов. Даже опытные атлеты делают ошибки, что уж говорить о простых людях. Обязательно найдите хорошего тренера, который занимался бы с вами хотя бы первый месяц. Простой факт – у каждого профессионального спортсмена есть тренер и даже не один.

Начало и конец тренировки

Начинать тренировку нужно с тщательной разминки. Так ваше тело настроится на нужный лад, улучшится кровообращение и появится рабочая температура. Это знают, вероятно, все, даже те, кто не делает так, но мало кто понимает, что правильно нужно ещё и заканчивать тренировку. В конце желательно не сразу же всё бросить и побежать в душ, а постепенно снижать нагрузку. Для этого хорошо подходит небольшой подход на кардио – лёгкий бег, быстрая ходьба и в завершении – ходьба обычным шагом. Так вы снизите количество молочной кислоты в мышцах и ускорите восстановление.

Питание

Если вы читали хоть что-то о спорте, то наверняка знаете, что питание порой даже важнее, чем сами упражнения. Многие недоспортсмены считают, что активные занятия спортом сжигают любое количество калорий, и жрут всё подряд. Так делать не стоит.

Питание, как и тренировки, должно быть строго регламентированным. Правильную спортивную диету может написать только профессиональный тренер или врач-диетолог. Необходим правильный баланс белков, жиров и углеводов. Также крайне важно потребление жидкости. Ещё многие употребляют спортивные пищевые добавки, но это отдельная тема.

Отдых

Рост мышечной массы и показателей происходит, главным образом, во сне. Даже если из вас фонтанирует энергия, нельзя тренироваться слишком часто – максимум, через день. Активный спорт требует большего времени на восстановление, потому вам, скорее всего, придётся пересмотреть свой ритм жизни и увеличить количество часов сна.

Экипировка

Многие считают, что это не так важно, однако любой профессионал вам скажет, что атлета ничего не должно отвлекать. А это возможно только тогда, когда у вас действительно качественные, удобные обувь и одежда. Летом достаточно будет шорт, футболки и кроссовок. Зимой желательно надеть компрессионные штаны и футболку с длинными рукавами – это поддержит температуру тела и не позволит вам слишком быстро остывать между подходами.