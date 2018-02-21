Как быть привлекательным – 10 способов

Как только у мужчины просыпается влечение к девушкам, сразу же встаёт вопрос – как же этих божественных, очаровательных и хрупких созданий привлечь к себе? Как им понравиться?

Порой этот вопрос кажется слишком сложным, но на деле, если разобраться более детально, всё становится куда проще. Оказывается, никакого секрета нет – просто нужно быть развитым во всех отношениях человеком.

Словарный запас и красноречие

Самое простое. Меткие речи могут куда больше, чем выразительное молчание. Чтобы быть привлекательным, нужно уметь красиво и складно говорить. Избавляйтесь от слов-паразитов, впитывайте элегантные словесные конструкции, читайте художественную литературу, слушайте речь людей, кто в этом профи – это не так сложно, как кажется.

Сила личности

Крепкий мужской моральный стержень должен быть у любого самца. Девушки чувствуют это – осознанно или нет. Мужчина должен быть лидером в вашей паре, принимать важные решения и отстаивать общие интересы. Дамы не любят тюфяков и никогда не остановят свой окончательный выбор на подкаблучнике и слабаке.

Верность себе

При знакомстве каждый человек старается казаться лучше, чем есть на самом деле. И порой этой доходит слишком далеко – девушка может влюбиться не в вас, а в ту маску, которую вы умело надеваете перед каждой встречей. Так вот этого желательно избежать по понятным причинам. Во-первых, для всех будет лучше, если вы будете лучше, а не только покажетесь. Во-вторых, никакие радости совместного времяпрепровождения не стоят того, чтобы отказываться от собственных взглядов, убеждений, увлечений.

Невербальные коммуникации

Параллельно с речью желательно оттачивать и язык тела. Уверенность должна сквозить не только в голосе и словах, но даже в позе разговора, жестах, выражении глаз, походке, осанке (!). Постарайтесь посмотреть на себя со стороны и подкорректируйте то, что вам самим не нравится.

Запах

Вы не представляете, насколько большое значение имеет запах. Он должен быть приятным или хотя бы нейтральным. Регулярно мойтесь, пользуйтесь дезодорантами, тщательно чистите зубы. Также желательно выбрать хороший парфюм. Если смотреть ещё более детально, то ваш природных запах тела во многом формирует рацион: те, кто налегает на жареное и острое, пахнут куда более резко и неприятно – помните об этом.

Стиль

Да. Женщины обращают внимание на тех мужчин, кто хорошо одет. Вовсе не обязательно тратить крупные суммы на одежду, но вещи из вашего гардероба должны сочетаться между собой и со всем вашим образом.

Раскрепощённость в сексе

Нет ничего более отталкивающего, чем зажатость и застенчивость. Мужчина не должен быть таким. Он просто обязан не стесняться своего собственного тела. Плюс к этому он обязан с понимаем относиться к каким-либо экспериментам – ханжество в XXI веке не слишком ценится.

Эмоции

На свете не так много девушек, которым нравятся мужчины с вечным покерфейс. Живой человек должен радоваться, смеяться, злиться. Эмоции – это совершенно нормально.

Моральные ценности

Каждый человек должен обладать ценностями и принципами. Тут даже не так важно какими именно, главное, чтобы они были. Скрывать их ни в коем случае нельзя, ведь это важнейшая частичка вашей личности.

Цели

Каждая сильная личность к чему-то стремится, и вы не должны быть исключением. Великие дела для начала нужно запланировать. Вы должны чётко понимать, что хотите сделать в жизни, чего достичь. По пунктам. О том, как правильно ставить цели и добиваться их, написано великое множество книг. Почитайте хотя бы одну и обязательно решите, что вам нужно от жизни – побывать на всех континентах, построить дом, выучить 5 языков, научиться играть на гитаре, слетать в космос, пробежать марафон или хотя бы научить попугая говорить несколько фраз.

Женщинам нравятся именно такие мужчины. Да и самим себе вы тоже понравитесь, если последуете нашим советам.